Ligue des champions : le défi des 100 buteurs… le Quiz ultime avant la finale

Pour patienter avant la finale de la Ligue des champions, nous vous proposons ce Quiz spécial 'défi entre potes' sur les buteurs de Ligue des champions. Près de la moitié sont quasi impossibles à trouver, mais c'est là qu'on va voir les vrais. Bonne chance !

Petite suggestion pour profiter parfaitement de ce Quiz. Vous l’envoyez direct aux copains (sans le faire avant, nous sommes entre gentlemen), et vous le faites tous en même temps. Le principe est simple: vous devez retrouver le meilleur buteur de chaque pays en Ligue des champions. Exemple que vous auriez sans doute trouvé tout seul (sinon on vous suggère de ne pas faire le quiz): Portugal = Ronaldo. A droite vous avez le nombre de buts en indice. Et s’ils sont plusieurs buteurs à égalité, un seul suffit pour valider la réponse. On a essayé d’être tolérants sur l’orthographe des noms les plus techniques, mais appliquez-vous quand même.

A noter que ce sont les meilleurs buteurs depuis la création de la Ligue des champions version moderne, donc 1992-1993. Inutile de tenter les anciens à la Puskas, ils ne sont pas là. En ayant créé le quiz, j’arrive à 60/100 à peu près, donc ne vous inquiétez pas d’avoir moins de la moyenne.

Vous pouvez jouer dans le module ci-dessous, ou aller le piocher ici où l'affichage pourrait être plus pratique.