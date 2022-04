Ligue des champions: le "Final Four" dans une même ville, bonne ou mauvaise idée?

D'après The Times, l'UEFA a désormais le soutien de l'Association européenne des clubs (ECA) pour que les demi-finales de la Ligue des champions se jouent désormais en match unique et dans la même ville que la finale. Pour quels avantages et quels inconvénients?

Les demi-finales aller-retour de Ligue des champions vont-elles devenir de l'histoire ancienne? La piste d'un "Final Four" pour le dernier carré de la prestigieuse compétition européenne est une fois de plus d'actualité avec les informations rapportées mercredi soir par The Times. Le média britannique affirme que le projet de l'UEFA - qui consiste à organiser les demies (en match simple) et la finale dans une même ville en quelques jours - reçoit désormais l'assentiment de l'Association européenne des clubs (ECA). Mais s'agit-il d'une bonne idée?

Une compétition plus spectaculaire et lucrative?

Avec cette proposition, l'UEFA pourrait communiquer sur une "semaine de football". C'est très vendeur. Tous les regards seraient rivés sur une même ville pendant plusieurs jours. L'ambiance rappellerait la Coupe du monde ou l'Euro. Cela a pu être testé lors du "Final 8" de Lisbonne en 2020. C'était encore différent, car les restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus avaient empêché les amateurs de football de se joindre à la fête.

Sans aller-retour, le dénouement de la Ligue des champions devient encore plus spectaculaire. L'erreur devient presque interdite, alors que des maladresses commises aujourd'hui à l'aller peuvent être éventuellement rattrapées la semaine suivante.

La formule envisagée a un paradoxe: avec deux matchs en moins, et pas des moindres, les futurs diffuseurs TV pourraient déplorer un manque à gagner. Mais si le produit devient plus spectaculaire, car plus rare et plus intense, tout le monde peut y trouver son compte. Si les droits de diffusion devaient tout de même diminuer, l'instance européenne pourrait trouver son compte en offrant ce "Final Four" aux villes les plus offrantes, mais aussi grâce à la billetterie. Ces paramètres ont sans aucun doute été étudiés. Difficile d'imaginer l'Association européenne des clubs (ECA) donner son aval sans calculer les conséquences économiques pour ses membres, qui se rémunèrent avec la redistribution de l'UEFA.

Les supporters encore oubliés

Le "Final Four" présente deux défauts majeurs. Après la règle du nombre de buts à l'extérieur supprimée, la suppression de l'aller-retour en demi-finale, formule existante depuis 1955, soit la date de création de la Coupe d'Europe, représenterait un deuxième coup dur pour les puristes du ballon rond. Pour la logique aussi. Pourquoi ne pas aller plus loin en adoptant le format à élimination directe sur un match dès les huitièmes de finale, comme en Coupe du monde? Dans une compétition de clubs qui s'étale sur toute la saison, les demies en deux manches ont le mérite de minimiser les coups du sort qui peuvent survenir dans un unique match. Ce qui accroît la légitimité de la qualification en finale.

L'impossibilité pour les supporters d'assister à une demi-finale de Ligue des champions dans leur stade constitue l'autre problème de cette réforme. Les fans seraient contraints de se contenter d'un huitième de finale et d'un quart de finale dans la phase à élimination directe. Pour les demies, nul doute que les prix des billets (sans compter le déplacement) augmenteraient en flèche. Même le nombre de places allouées pourrait poser problème, car une demi-finale unique nécessite de contenter les deux clubs, mais aussi les partenaires de la compétition.