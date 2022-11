Ligue des champions: le point de règlement qui prive le PSG de la première place

Malgré son succès à Turin (2-1) ce mercredi, le PSG échoue à la deuxième place de son groupe de Ligue des champions derrière Benfica, qui termine en tête... pour avoir marqué plus de buts à l'extérieur.

Scénario cruel pour le PSG. Malgré leur victoire ce mercredi soir sur la pelouse de la Juventus (2-1), avec des buts de Kylian Mbappé et Nuno Mendes, les Parisiens terminent à la deuxième place du groupe H derrière Benfica. Ce qui complique leurs affaires en vue du tirage au sort des huitièmes de finale programmé lundi. Ils pourraient par exemple tomber sur un cador comme le Bayern, le Real ou Manchester City.

Longtemps, les hommes de Christophe Galtier ont pourtant cru terminer en tête de leur poule. Mais elle est finalement revenue à Benfica, qui n’a fait qu’une bouchée du Maccabi Haïfa (6-1). Malgré une égalité parfaite au classement, le club portugais fait la différence parce qu’il a… marqué plus de buts à l’extérieur.

Le 7e critère pris en compte

Pour rappel, le règlement de l’UEFA prévoit qu’en cas d’égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de groupe, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement :

1) plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de groupe disputés entre les équipes concernées

2) meilleure différence de buts dans les matchs de groupe disputés entre les équipes concernées

3) plus grand nombre de buts marqués dans les matche de groupe disputés entre les équipes concernées

4) si, après l’application des critères a) à c), plusieurs équipes sont toujours à égalité, les critères a) à c) sont à nouveau appliqués exclusivement aux matchs entre les équipes restantes afin de déterminer leur classement final. Si cette procédure ne donne pas de résultat, les critères e) à k) s’appliquent dans l'ordre indiqué aux équipes encore à égalité :

5) meilleure différence de buts dans tous les matchs du groupe

6) plus grand nombre de buts marqués dans tous les matchs du groupe

7) plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur dans tous les matchs du groupe

8) plus grand nombre de victoires dans tous les matchs du groupe

9) plus grand nombre de victoires à l'extérieur dans tous les matchs du groupe

10) total le plus faible de points disciplinaires sur la base uniquement des cartons jaunes et des cartons rouges reçus par les joueurs et les officiels de l’équipe durant tous les matchs de groupe (carton rouge = 3 points, carton jaune = 1 point, expulsion pour deux cartons jaunes au cours d'un match = 3 points)

11) meilleur coefficient de club

Sur les six premiers critères, Benfica et Paris sont à égalité. Ils ont tous les deux pris 14 points, ils ont marqué 16 buts et encaissé 7 buts, ils n'ont pas réussi à se départager lorsqu'ils se sont affrontés (1-1 à Lisbonne, 1-1 à Paris)... C'est donc le septième critère qui a départagé les deux clubs. Benfica termine premier pour avoir marqué 9 buts à l'extérieur contre 6 pour le PSG. Le règlement est implacable.