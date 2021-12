Ligue des champions: le Real Madrid crie au scandale après l'annulation du premier tirage

Alors que le Real Madrid devait initialement affronter Benfica en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le club de la capitale espagnole se dit indigné de voir le tirage au sort être réintégralement effectué. Le Real considère que son sort était déjà joué avant que l'erreur commise par l'UEFA n'ait lieu.

Se dirige-t-on vers des recours à l'issue du nouveau tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, réalisé à 15 heures ce lundi après-midi? C'est en tout cas ce que laisse à penser la position du Real Madrid après l'annonce faite par l'UEFA d'effectuer à nouveau ce tirage, après l'énorme erreur qui s'est déroulée lors du premier sur les coups de 12 heures.

Selon plusieurs médias espagnols, le Real serait indigné de voir l'intégralité du tirage au sort être à nouveau effectuer. Au moment de la bourde et de l'apparition de la boule "Manchester United" alors que celle-ci ne devait théoriquement pas sortir, le match entre Benfica et le Real Madrid avait déjà été tiré. Un huitième de finale particulièrement intéressant pour les Merengues, qui pouvaient également tomber sur Chelsea, le PSG, le Sporting Portugal et Salzbourg.

Le Real a partagé son point de vue à l'UEFA

Le Real serait donc déçu de voir "tout le tirage au sort complet se tenir à nouveau, et pas seulement à partir de Real Madrid-Benfica". "Il s'agit d'une altération (du tirage, ndlr) aussi flagrante que celle qui s'est produite plus tôt" dans la journée, auraient ainsi communiqué les dirigeants madrilènes.

Ces derniers, selon la radio Cadena SER, "se sont tournés vers l'UEFA pour expliquer leur point de vue". Les conséquences de ce tirage au sort raté pourraient donc être lourdes. En attendant, le Real Madrid est tombé sur le PSG lors du deuxième tirage au sort. Une issuebien moins intéressante que Benfica.