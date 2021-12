Ligue des champions: l'UEFA va refaire un tirage au sort après une énorme polémique

L’UEFA a procédé ce lundi au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Fait rare, une petite erreur a été commise pendant la procédure et le club de Manchester United a même été tiré à deux reprises. Une autre énorme erreur a en revanche condut à un nouveau tirage (prévu à 15h).

Voilà une erreur dont le très sérieux Giorgio Marchetti se serait bien passé lundi lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Si le vice-secrétaire général de l’UEFA s’est chargé de tirer un à un les deuxièmes de groupes, le duo chargé de tirer les premiers de poules s’est raté à deux reprises et une vive polémique a été lancée.

>> Le direct au sort de la Ligue des champions

Une petite boulette pour commencer

Michael Heselschwerdt et l’ancien joueur Andreï Archavine ont ainsi commis une belle boulette lors du tirage au sort. Au moment de désigner l’adversaire de Villarreal, le chef des compétitions de l’UEFA a ainsi placé la boule contenant Manchester United parmi les potentiels rivaux des Andalous. Une erreur puisque les deux équipes ont déjà été adversaires cette saison.

Si cela aurait pu n’avoir aucune incidence, le hasard a fait que c’est justement la boule des Red Devils qui a été tirée au sort par l’ex-international russe aux 75 sélections. Après un léger moment de flottement, Andreï Archavine a tiré une autre équipe et le Villarreal d’Unai Emery a finalement hérité de Manchester City.

Une énorme erreur sur le tirage de l’Atlético

Si la première boulette de l’UEFA n’a pas eu de conséquence sur la légitimité du tirage au sort, la seconde pourrait obliger l’instance à procéder à un nouveau tirage. Au moment de désigner l’adversaire de l’Atlético de Madrid, Michael Heselschwerdt a oublié de mettre la boule de Manchester United parmi les potentiels rivaux des Colchoneros et a mis celle de Liverpool (déjà adversaire pendant les poules) à la place.

Après être tombé sur le Bayern Munich, et comme l’égalité des chances n’a pas été respecté de fait, le club madrilène pourrait porter réclamation. Selon les dernières informations de RMC Sport, l’UEFA a décidé de procéder à un nouveau tirage intégral (hormis les exceptions de même pays et entre premiers et deuxièmes de groupes)ce lundi à partir de 15h.