PSG-Lens: "Une autre galaxie", les éloges de Franck Haise sur le PSG

Ce samedi au Parc des Princes, le PSG a arraché avec la manière sa première victoire de la saison face à un Lens dépassé par les événements en seconde période (3-1). Devant les médias, le coach lensois Franck Haise a reconnu la supériorité des Parisiens qui étaient selon lui, sur "une autre galaxie".

Après deux matchs nuls face à Lorient et Toulouse, le PSG a eu droit à son premier vrai test en Ligue 1 ce samedi. Depuis quelques années, Lens a l’habitude de souvent embêter les Parisiens, que ce soit au Parc des Princes ou à Bollaert. Mais dans l’antre parisien, ce sont les hommes de Luis Enrique qui ont surclassé les Lensois.

Présent devant les médias après la défaite 3-1 des Nordistes, Franck Haise a fait l’éloge des attaquants parisiens qui ont livré une performance aboutie, avec notamment un but d’Asensio, et un doublé de Mbappé: "Quand vous avez Dembélé, Mbappé et Asensio titulaires, vous avez entre la justesse technique, la vitesse et la percussion, des éléments qui vous amènent dans une autre galaxie sur le plan offensif. Les petites erreurs, vous les payez assez vite."

"Il y avait trop d’écart entre les deux équipes"

Convaincants dans le jeu en première période, les Lensois n’ont pas fait le poids au retour des vestiaires face à la maîtrise parisienne. Interrogé sur cette baisse de performance des siens en deuxième période, Haise reconnaît que son équipe n’avait plus vraiment les armes pour rivaliser: "Ça a été trop vite pour nous sur cette période. Même si on n’a pas abdiqué, il y avait trop d’écart entre les deux équipes."

Il faut dire qu’hormis une grosse occasion de Wahi en fin de match, et le but de Guilavogui dans les dernières secondes, les Nordistes ont peu mis en danger Donnarumma. Pourtant, les visiteurs ont bien commencé la rencontre avec un bon pressing, et ont parfois même réussi à rester dans le camp des Parisiens. Un scénario ayant plu à Haise: "On a plutôt été cohérent lors de la première période, avec la volonté d’empêcher Paris de sortir."

Le Français a également reconnu que le manque de vitesse a clairement fait défaut à son équipe devant: "On avait une équipe qui ne pouvait pas forcément avoir beaucoup de profondeur, donc il fallait essayer de récupérer le ballon assez haut. On a réussi à le faire assez régulièrement. Même si on ne s’est pas créé d’énormes situations sur nos récupérations." Surclassés au Parc des Princes, les Lensois débutent mal leur saison avec une deuxième défaite concédée après celle contre Brest (3-2) lors de la première journée. Actuellement, Lens est provisoirement 15e avec seulement un point.