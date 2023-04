Ligue des champions: pour Totti, Manchester City-Real Madrid est "une finale avant l'heure"

En visite au centre d'entraînement du Real Madrid ce dimanche, l'ancien joueur de l'AS Rome, Francesco Totti, a reconnu que le club madrilène était son deuxième club préféré après le club italien. Il annonce qu'il les supportera lors des demi-finales de Ligue des champions face à Manchester City, "une finale en demi-finale" selon lui.

"Venir ici en tant qu'adversaire était stimulant"

Totti avait failli jouer pour le Real Madrid au cours de sa carrière, mais l'icône italienne de la Roma n'a pas conclu de transfert et n'a joué qu'en tant que visiteur au Santiago Bernabéu. Les supporters madrilènes ont reconnu sa grandeur en l'ovationnant. "C'est un sentiment que je garderais avec moi pour le reste de ma vie", se souvient-il auprès des médias du club.

"C'est une émotion unique d'être applaudi par un stade comme le Bernabéu. Le Bernabéu est un stade qui vous donne de la passion et vous donne envie de jouer. Venir ici en tant qu'adversaire était stimulant", a-t-il ajouté. Ce week-end et pour la première fois, Francesco Totti a assisté à un match du Real Madrid, contre le Celta, "depuis les tribunes" et a admis que c'était "une belle sensation".

"Je soutiens le Real Madrid"

"J'ai toujours été là en tant que rival sur le terrain. Le Real Madrid est un club très important." Interrogé sur la Ligue des champions et le grand match de mai entre le Real Madrid et Manchester City, l'Italien a souligné l'égalité entre les deux équipes. "C'est une finale en demi-finale. Ce sont deux grandes équipes et deux grands clubs. Tout peut arriver. Je soutiens le Real Madrid et j'espère qu'il ira en finale".

Parmi ses connaissances au sein du club espagnol, l'Italien cite Carlo Ancelotti et Luka Modric, pour qu'il ne tarit pas d'éloges: "Ancelotti et moi avons une belle relation. C'est une personne vraie, pure, qui transmet de la positivité. Il m'a donné la possibilité de venir et de connaître le Real Madrid City et me voilà. Après la Roma, le Real Madrid est pour moi ma deuxième équipe et le club que j'ai toujours soutenu et admiré."

"J'ai une relation spéciale avec Modric. Nous nous admirons mutuellement. J'ai le plaisir de le connaître personnellement et c'est un joueur et une personne extraordinaires. C'est une personne vraie et sincère", a-t-il ajouté.