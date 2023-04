Mercato: Rüdiger révèle pourquoi il n'a pas signé au PSG

Dans une interview pour Canal+ Afrique, Antonio Rüdiger a expliqué pourquoi il avait préféré rejoindre le Real Madrid plutôt que le PSG l'été dernier. Un choix du coeur s'il on en croit le récit qu'il fait ensuite de l'attachement au club merengue.

"Je n'ai rien contre le PSG mais..." Dans une interview pour Canal+ Afrique, Antonio Rüdiger est revenu sur son arrivée au club, sur l'intérêt du PSG pour le recruter et sur les raisons qui l'ont poussé à refuser les Parisiens. Il évoque également une anecdote très révélatrice avec Florentino Pérez sur le travail en coulisses pour préparer les futurs recrutements.

"Ce n'est pas ce que je cherche"

"Il y a eu beaucoup de rumeurs sur ma signature, mais à chaque fois que le nom du PSG revenait, vous m'écriviez et je vous disais : 'Ce n'est pas ce que je cherche'. Je n'ai rien contre le PSG, c'est un beau club, avec tout ce qu'il faut. Mais à côté, il y a le Real Madrid... Le Real Madrid !" s'extasie-t-il encore aujourd'hui. Le défenseur central a finalement signé librement dans la capitale espagnole cet été.

Il explique que la campagne en Ligue des champions avec Chelsea lors du titre et la suivante où les Blues se font sortir par le Real dans un scenario dingue ont été des révélations. "Vous savez quand j'ai vraiment réalisé que je pouvais aller au Real ? Quand j'ai gagné la Ligue des champions avec Chelsea, j'ai su que je pouvais y aller. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais prêt pour le Real Madrid. Si vous voulez être du côté des vainqueurs, vous devez aller au Real Madrid."

"Un jour je jouerai là-bas"

Il dit aussi avoir reçu une lettre de Florentino Pérez en 2016, qui l'avait déjà convaincu à l'époque de signer au Real à l'avenir: "J'ai reçu une lettre de Florentino Pérez en 2016, quand j'ai eu une grosse blessure. Je l'avais tous les jours sous les yeux et je me demandais : 'Un homme comme moi ?' Avant cette lettre, le Real Madrid me semblait très loin. Avec la lettre, je me suis dit: 'Un jour, j'y arriverai, un jour, je jouerai là-bas'. Il me souhaitait un bon rétablissement... Je n'arrivais pas à y croire. Ma mère l'a gardée."

Il est aujourd'hui convaincu d'avoir fait le bon choix et d'être dans un "club différent": "On le voit d'abord avec la présentation. Avec tout le respect que je dois à d'autres clubs, mais ici, vous voyez la différence. Regardez la présentation de Cristiano Ronaldo ou de Benzema. La salle des trophées, l'histoire dans cette salle..."