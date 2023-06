Ligue des champions: quand l'arbitre de la finale City-Inter s’entraîne à donner des cartons dans le vestiaire

L’arbitre de la dernière finale de Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan, Szymon Marciniak, a été filmé en train de s’entraîner à brandir un carton jaune, quelques minutes avant le coup d’envoi du match.

Szymon Marciniak était prêt à dégainer. L’arbitre polonais, en charge de la dernière finale de Ligue des champions remportée par Manchester City contre l’Inter Milan (1-0), a été aperçu en train de s’entraîner à sortir un carton jaune, dans le film publié par le club anglais sur YouTube quelques semaines après le match.

Six cartons jaunes sortis en finale

On le voit également se préparant face à un miroir, ou motivant ses assistants en leur disant de profiter de l’événement. "Nous avons tout notre temps pour (prendre) les décisions. Si vous en avez besoin, prenez cinq secondes", a-t-il également lancé à ses collègues. Au cours d’une rencontre sans décision particulièrement controversée à prendre, il aura sorti au total six avertissements, dont quatre dans le temps additionnel et un pour Simone Inzaghi, fou de rage sur le banc nerazzurro.

Sa nomination pour la finale avait suscité la polémique après qu’il a participé à un congrès d’extrême droite en Pologne. L’arbitre de la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine avait été contraint de s’excuser, exprimant ses "plus sincères excuses" aux personnes "légitimement alarmées et déçues" et affirmant ignorer "totalement la véritable nature et les affiliations de l'événement en question".