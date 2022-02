Ligue des champions: Salzbourg décimé par le Covid-19 avant le Bayern

Premier du championnat autrichien et encore en lice en Ligue des champions, le Red Bull Salzbourg va devoir composer avec de nombreux absents. Le club a annoncé que 15 personnes dans l’équipe et le staff ont été testées positives au Covid-19.

Le Covid-19 pourrait perturber la bonne dynamique du Red Bull Salzbourg. Premier du championnat autrichien avec une avance de 17 points sur son dauphin, les coéquipiers de Karim Adeyemi ont quasiment assuré leur titre de champion. De plus, ces derniers ont réussi à accrocher le Bayern Munich lors du huitième de finale aller de Ligue des champions (1-1).

Mais comme annoncé ce mercredi, Salzbourg fait face à de nombreux forfaits à cause du Covid-19. Via un communiqué, la formation autrichienne a fait savoir que "15 personnes de l’équipe et de l’encadrement sont concernées." Les éléments concernés sont "en quarantaine conformément aux directives des autorités."

Les mesures prises par le club

Face à la propagation du virus, le club a pris des mesures fortes afin d’éviter de voir une nouvelle hausse de cas positifs: "Les deux séances d’aujourd’hui ont été annulées et remplacées par un programme à domicile (…) Aucun spectateur n’est autorisé à assister aux séances d’entraînement. Tous les rendez-vous publics sont annulés ou reportés."

De son côté, le directeur sportif Christoph Freund explique les joueurs sont "prêts à s’entraîner et à jouer". Tout en assurant vouloir prendre les précautions nécessaires au niveau sanitaire: "Nous devons suivre de très près l’évolution de la situation chez les joueurs non infectés, en accord avec notre service médical, et réagir si nécessaire." Des annonces inquiétantes, d’autant que le match retour en Coupe d’Europe approche (le 8 mars à 21h).