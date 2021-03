Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder Manchester City-Mönchengladbach

Vainqueur 2-0 au match aller, Manchester City "reçoit" le Borussia Mönchengladbach (21h) en 8e de finale retour de la Ligue des champions, ce mardi à Budapest. Un match à suivre sur RMC Sport 2.

Trois semaines après l’aller, Manchester City et le Borussia Mönchengladbach se retrouvent de nouveau à Budapest pour disputer le 8e de finale retour de la Ligue des champions. C’est donc de nouveau en Hongrie - en raison des contraintes sanitaires imposées entre l'Allemagne et l'Angleterre - que les Citizens défendront, ce mardi (21h), leur avantage acquis à l’aller "à l’extérieur" (0-2). Bernardo Silva (29e) et Gabriel Jesus (65e) avaient inscrit les deux buts anglais au terme d’une rencontre largement dominée par les hommes de Pep Guardiola.

La rencontre sera à suivre en direct sur RMC Sport 2. Vous pourrez suivre l’avant-match ainsi que celui de Real Madrid-Atalanta sur RMC Sport 1. Si vous peinez à faire un choix entre les deux rencontres, le multiplex sur RMC Sport 3 s’offre à vous.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

La tâche s’annonce très compliquée pour Mönchengladbach, empêtré dans une grosse crise de résultats avec six défaites de rang et huit matchs consécutifs sans victoire. "Evidemment que ce match est important pour nous, a rappelé l’entraîneur Marco Rose, lundi. Ce n'est pas un match amical, c'est un match de Ligue des champions, avec une chance d'accéder au prochain tour, mais contre une équipe de top niveau, qui possède des joueurs de classe mondiale. C'est une mission incroyablement difficile, mais si nous sommes dans un très bon jour, beaucoup de choses peuvent se passer dans le football."



Large leader de Premier League et encore engagé dans quatre compétitions, Manchester City fait office de grand favori même si Pep Guardiola a tempéré les rêves de quadruplé de son joueur Oleg Zinchenko, lundi. "Je suis plus vieux que M. Zinchenko, s’est-il amusé. J'ai plus d'expérience que lui et je ne suis pas d'accord. La seule chose dont Zinchenko doit se préoccuper, c'est de faire un bon match demain et qu'on se qualifie. Quatre titres, ce n'est jamais arrivé avant et je ne pense pas que ça arrivera."

Rose aurait aimé boire un verre avec Guardiola

Au coup d’envoi, le manager espagnol aura un fan sur le banc rival. "C'est un entraîneur extraordinaire, et aussi une personnalité extraordinaire, a salué Rose. Il n'a eu que des équipes de très haut niveau ces dernières années, il a influencé le football moderne avec ses idées, mais il est aussi resté un être humain. A Manchester, nous aurions peut-être eu l'occasion d'aller prendre un verre ensemble, mais à Budapest, ça risque d'être compliqué..."