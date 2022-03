Lille-Chelsea en direct, J-1: la conf' de Tuchel

"Est-ce que j'ai le choix ? Non, je n'ai pas le choix de prendre ce rôle (d'ambassadeur). On fonctionne jour après jour. En général, ce n'est pas quelque chose dont on parle dans les clubs. On en parle en interne, on prend des rôles et responsbailités différents. J'essaie d'être honnête et de vous donner une vue de l'intérieur. Je serais heureux si vous nous pouvions parler de football."