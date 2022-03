Lille-Chelsea en direct: suivez le 8e de finale retour de Ligue des champions

Le conseil de Gourvennec à ses joueurs pour battre Chelsea

Jocelyn Gourvennec croit en l'exploit. "Il faudra être plus plus précis pour finir, entrer plus dans leur surface. On a fait un match cohérent mais il nous manque un peu de folie pour mieux finir. Je trouve qu'on a réussi à mettre de la folie dans les matchs, mais pas tous les week-ends. On a joué tellement de matchs que c'était difficile de le faire tout le temps. On nous donne moins de 10% de chances de nous qualifier. Dans cette situation, le LOSC répond toujours présent. On a bâti notre campagne européenne en jouant tout à 300%. La Ligue des champions est une compétition hors norme", a-t-il martelé cette semaine en conférence de presse.