Lille-Chelsea: cinq raisons de croire à la qualification des Dogues en Ligue des champions

Battus à Chelsea lors du match aller (0-2), les Lillois font face à un défi immense contre le champion d’Europe en titre, ce mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Si les Blues sont supérieurs sur le papier, des motifs d’espoir existent pour le Losc.

Lille peut décrocher une qualification historique

"C’est parce que c’est impossible qu’on va y arriver." Conscient de la tâche qui l’attend face au champion d’Europe en titre, Jocelyn Gourvennec sait que lui et ses joueurs vont devoir jouer les magiciens s’ils veulent gravir l’Everest londonien. Les Dogues vont défier Chelsea, ce mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), et accuseront deux buts de retard au coup d'envoi. Une situation assez inconfortable face à l'actuel troisième de Premier League, contre qui ils tenteront d’écrire une nouvelle ligne de leur histoire européenne. En éliminant les Blues, le Losc se qualifierait pour son premier quart de finale de Ligue des champions. En 2007, les coéquipiers de Mathieu Bodmer, Jean-II Makoun ou Peter Odemwingie n’étaient pas passés loin de cet exploit, sortis en 8es par le Manchester United de Cristiano Ronaldo.

>> Toutes les infos sur Lille-Chelsea en direct

Lille sera soutenu par tout un stade

Il y a quinze ans ou presque, les joueurs de Claude Puel n'ont pas bénéficié de l'avantage de jouer le match retour à la maison, happés par la pression et l’histoire imposées par le mythique Old Trafford. Ce mercredi, c’est bien à domicile que les Dogues s’emploieront à renverser une montagne anglaise, sans leur détonateur portugais Renato Sanchez, blessé. Près de 47.000 spectateurs sont attendus dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy, afin de pousser fort et mettre la pression sur les Blues de Thomas Tuchel. La rencontre se jouera évidemment à guichets fermés.

Chelsea dans le flou hors du terrain

Dans le flou le plus total concernant le futur proche de son propriétaire Roman Abramovich, Chelsea pourrait bien avoir l’esprit tourné vers l’extra-sportif plus que sur la pelouse lilloise. Pointé du doigt pour ses relations avec Vladimir Poutine à l'heure où la Russie a envahi l'Ukraine, l'oligarque russe a été contraint de mettre le club londonien en vente en urgence. A la tête des Blues depuis 2003, Abramovich est même dans le viseur du gouvernement britannique, qui l’a placé sur sa liste noire tout comme l’Union européenne. Si dans ce malheureux contexte, il y a une faille mentale à exploiter, aux Lillois d'essayer d'en profiter.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder Lille-Chelsea en Ligue des champions

Lille peut s’appuyer en partie sur l’aller

A la pause à Stamford Bridge, les Lillois n’avaient pas forcément à rougir de leur prestation, bien que rapidement menés après l’ouverture du score de Kai Havertz (8e). Les joueurs de Gourvennec avaient même tiré presque deux fois plus souvent vers le but que leurs adversaires (9 tirs contre 5), mais avec une précision moindre (1 cadré contre 3). L’efficacité devra être au rendez-vous ce mercredi s’ils souhaitent instiller le doute dans les esprits anglais. Ils devront toutefois se montrer plus saignants que lors de la première manche de ce 8e de finale. Avec des Jonathan David, Jonathan Bamba ou Hatem Ben Arfa dans un grand soir, les Lillois en ont les capacités.

Lille n’a pas à se méfier de la règle du but à l’extérieur

D’autant que le LOSC n’aura pas à trop se poser de questions en entamant ce second round, et à redouter un éventuel but à l’extérieur des Blues qui aurait pu être rapidement fatal. La règle du but à l’extérieur qui compte à double en cas d’égalité finale a été abolie cette saison, déchargeant d’un poids certains les équipes qui encaisseraient un but loin de leurs bases. Là aussi, aux Lillois d’en profiter. Et de transformer ce petit coup de pouce en un motif d’espoir supplémentaire.

Les scénarios qui qualifieraient Lille

- Si le Losc bat Chelsea par plus de deux buts d'écarts dans le temps réglementaire.

- Si le Losc bat Chelsea par deux buts d'écart durant le temps réglementaire, puis s'impose au terme de la prolongation ou de la séance de tirs au but.