Lille: Renato Sanches forfait pour la réception de Chelsea

Sorti blessé à la 24e minute face à Saint-Étienne vendredi, Renato Sanches souffre d'une lésion du muscle biceps fémoral de la cuisse gauche. Le Portugais et forfait pour le huitième de finale retour de Ligue des champions face à Chelsea.

Grosse tuile pour le Losc. À quatre jours du huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Chelsea (à suivre sur RMC Sport 1), les champions de France ont officialisé le forfait de Renato Sanches. Sorti sur blessure à la 24e minute du match face à Saint-Etienne en Ligue 1, le Portugais souffre "d'une lésion du muscle biceps fémoral de la cuisse gauche" et sera absent environ "trois semaines", rapporte le Losc dans un communiqué.

>> Abonnez-vous pour suivre les plus belles affiches de la Ligue des champions sur RMC Sport

Coup dur pour Gourvennec

L'absence du Portugais est un véritable coup dur pour Lille et pour Jocelyn Gourvennec, alors que la tâche s'annonce difficile pour renverser les champions d'Europe en titre après la défaite 2-0 à Stamford Bridge. Seul joueur du Losc a être plutôt à son avantage lors de la manche aller, Renato Sanches manquera cruellement au milieu de terrain, où les Lillois avaient été dominés par les coéquipiers de N'Golo Kanté.

Avant l'officialisation du forfait de Sanches, le coach des Dogues restait optimiste avant de défier les Blues au stade Pierre-Mauroy. "Vous ne pouvez pas nous empêcher de rêver d’un exploit. Ce sera un match complétement différent. Qu’on s’y prenne bien pour créer un peu de trouble et de doute dans cette équipe de Chelsea. C’est toujours comme cela que ces matchs se passent. Si on veut faire un exploit monumental, il faudra un peu de tout ça, pas faire d’erreurs. C’est parce que c’est impossible qu’on va y arriver. Ce sera très difficile, on joue Chelsea, ce n’est pas une équipe lambda, tout le monde le sait. Mais on en a vu d’autres dans le foot", expliquait Gourvennec avant la réception de Saint-Etienne. Aux Nordistes de s’inspirer des Madrilènes, à tout hasard, pour croire en une remontée impensable.