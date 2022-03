Lille: le conseil de Gourvennec à ses joueurs pour battre Chelsea

A la veille du 8e de finale retour de Ligue des champions face à Chelsea (sur RMC Sport), Jocelyn Gourvennec a donné un conseil à ses joueurs afin qu'ils reversent la situation ce mercredi au stade Pierre-Mauroy.

Jocelyn Gourvennec croit en l'exploit. Ces derniers jours, le coach lillois repète sans cesse que ses joueurs peuvent faire l'exploit d'éliminer Chelsea en 8e de finale de la Ligue des champions et ce, malgré la défaite à l'aller (2-0). Mais pour y arriver, il a glissé un petit conseil à ses joueurs.

"Il faudra être plus plus précis pour finir, entrer plus dans leur surface. On a fait un match cohérent mais il nous manque un peu de folie pour mieux finir", a confié Jocelyn Gourvennec en conférence de presse. Je trouve qu'on a réussi à mettre de la folie dans les matchs, mais pas tous les week-ends. On a joué tellement de matchs que c'était difficile de le faire tout le temps. Chelsea n'a pas mis de folie dans son match face à Newcastle et pourtant ils ont gagné le match."

Gourvennec veut "rêver plus grand"

L'netraîneur des Dogues s'est même permis d'emprunter le slogan du PSG pour croire en une qualification. "Dans cette salle, je dois être le seul à croire à l'exploit. On nous donne moins de 10% de chances de nous qualifier. Dans cette situation, le LOSC répond toujours présent. On a bâti notre campagne européenne en jouant tout à 300%. La Ligue des champions est une compétition hors norme. Dans son histoire, il se passe des choses complètement imprévisibles. C'est une compétition de légende, d'émotion, de tragédies dans laquelle il y a des remontadas imprévisibles. Ça doit nous donner de la force. On veut emmener le stade avec nous pour, passez-moi l'expression, rêver encore plus grand."

De son côté, Benjamin André reste optimiste pour le match de mercredi et sait que son équipe est capable de faire quelques chose. "On va marquer demain, j'en suis sûr. Dans le pressing et la récupération, on les a gênés. Ils ont des grands joueurs. Ce sera une clé du match. "On a du mal à domicile contre des blocs bas mais je ne pense pas que Chelsea va venir pour jouer dans les 16 mètres, connaissant leur entraîneur. Ils ont un statut et une qualif à aller chercher. Il y aura des espaces et des occasions. Il faudra être tueur", a confié le milieu lillois.

Soit tout le contraire du match aller, où les champions de France n'avaient cadré que deux fois (sur 15 tirs), alors que Chelsea avait marqué deux buts en cadrant quatre frappes.