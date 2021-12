Lille-Wolfsbourg en direct: Le Losc joue un match à 20 millions

Bonjour et bienvenue à tous pour cette dernière journée de Ligue des champions

Le Losc a son destin en main ce soir sur le terrain de Wolfsbourg. une victoire et c'est la première place du groupe. un nul et c'est la qualif en 8e de Ligue des champions. Même une défaite pourrait permettre au Lillois de passer en cas de coup de chance dans l'autre match entre Séville et Salzbourg. Le match est bien sûr diffusé sur RMC Sport. Et vous pouvez vous abonner ici pour ne rien louper du meilleur de la Ligue des champions.