Wolfsbourg-Lille: "Si on joue pour le nul, on peut perdre ce match", préviennent Gourvennec et Fonte

Le LOSC, qui se déplace à Wolfsbourg mercredi soir en Ligue des champions (21h, RMC Sport 1), a besoin d’un match nul pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais l’entraîneur Jocelyn Gourvennec et le capitaine Jose Fonte ne veulent pas être "dans le calcul".

Un petit point, c’est tout ce qu’il manque à Lille pour rejoindre les huitièmes de la Ligue des champions, ce qui serait une première depuis 2007 pour le club nordiste. Pour autant, le LOSC veut faire preuve de calme avant de se déplacer à Wolfsbourg, ce mercredi (21h, RMC Sport 1), et ne pas paniquer devant l’enjeu. Jocelyn Gourvennec, l’entraîneur, a surtout à cœur de ne pas calculer.

"On sait qu’on a besoin d’un point, avec trois on finit premier, a-t-il souligné pour RMC Sport. Je n’ai pas envie qu’on soit dans le calcul, je préfère qu’on soit focalisé sur ce qu’on a à faire dans le match." Le coach lillois en a ensuite remis une couche en conférence de presse : "Le résultat sera la conséquence de ce qu’on mettra dedans."

"On ne pense pas qu’au match nul"

José Fonte, capitaine du LOSC, est sur la même ligne que son entraîneur. "On sait qu’on a deux résultats possibles, il va falloir bien gérer les émotions, les situations du match, mais on va jouer pour le gagner, pour finir premier de groupe, a assuré le Portugais. On ne pense pas qu’au match nul."

Face à une équipe de Wolfsbourg qui a besoin de gagner pour espérer se qualifier, Lille sait qu’il y aura des opportunités mais qu’il ne faut pas se tromper d’objectif. "Si on joue uniquement pour le match nul, on peut perdre ce match", a insisté Fonte pour RMC Sport. Après quatorze ans d’attente et plusieurs échecs européens, le LOSC a son destin entre les mains.