Wolfsburg-Lille: qualification en 8es, Ligue Europa... les scénarios possibles pour le Losc

Le Losc affronte Wolfsburg ce mercredi à l'occasion de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Leader du groupe G, Lille peut espérer terminer premier en cas de victoire en Allemagne. Mais les Dogues peuvent également tout perdre en fonction du scénario, et se retrouver à disputer la Ligue Europa en février.

Les dernières journées de la phase de groupes de la Ligue des champions sont toujours propices aux calculs. Le Losc n'échappe pas à cette logique, alors que le club nordiste doit jouer ce mercredi soir à Wolfsburg une rencontre qui déterminera son futur européen cette saison (21h sur RMC Sport 1). Plusieurs possibilités enverraient le Losc en huitième de finale de la compétition, d'autres en Ligue Europa.

Jocelyn Gourvennec a prévenu en conférence de presse d'avant-match: "Je n'ai pas envie qu'on soit dans le calcul, je préfère qu'on soit focalisé sur ce qu'on a à faire dans le match." Une méfiance partagée par José Fonte, capitaine des Dogues: "Si on joue uniquement pour le match nul, on peut perdre ce match." Pourtant, un nul pourrait faire l'affaire de Lille ce soir.

Le Losc terminera premier si...

Un match nul pourrait suffire à Lille pour terminer premier de son groupe G. Avec huit points, le Losc en compte un de plus que Salzbourg, deux de plus que Séville et trois d'avance sur Wolfsburg. En cas de résultat nul sur la pelouse du club allemand ce mercredi, Lille terminerait leader du groupe, si Salzbourg ne bat pas dans le même temps Séville.

Évidemment, une victoire de Lille sur la pelouse de Wolfsburg permettrait aux Dogues de conserver cette première place, précieuse pour la suite de la compétition: les leaders accueillent lors du match retour des huitièmes de finale. Pour la première fois de son histoire, le Losc pourrait terminer premier d'un groupe de Ligue des champions.

Le Losc sera qualifié si...

Plus simplement, Lille sera qualifié pour les huitièmes de finale s'il ne perd pas à Wolfsburg. La nuance réside en ce qu'un match nul pourrait voir les Dogues perdre la première place du groupe au profit de Salzbourg. Les Autrichiens accueillent Séville et, en cas de victoire et de nul entre Wolfsburg et Lille, passeraient en tête du groupe.

Mais comme l'ont expliqué Jocelyn Gourvennec et José Fonte face aux médias, viser le match nul s'apparenterait à un piège pour les Dogues. Face à une équipe de Wolfsburg en difficulté, qui occupe la 8e place de Bundesliga et qui s'est inclinée le week-end dernier sur la pelouse de Mayence (1-3), les Lillois devront aller chercher la victoire.

Le Losc jouera la Ligue Europa si...

Quoi qu'il arrive, le Losc est assuré de jouer une compétition européenne en février prochain. Autrement dit, Lille n'a aucun risque de terminer 4e et d'être éliminé des compétitions continentales de l'UEFA en fin de soirée. Dans le pire des cas, le champion de France en titre terminera 3e et sera reversé en Ligue Europa, pour y disputer un barrage en février prochain, contre l'une des huit équipes qui terminera 2e de son groupe en C3.

Ce cas de figure aura lieu si Lille s'incline à Wolfsburg . Si dans le même temps, Salzbourg ou Séville s'impose dans la rencontre entre les deux équipes, le calcul serait simple pour déterminer que Lille termine 3e.

Un cas beaucoup plus complexe apparaît en cas de défaite de Lille et de nul entre Salzbourg et Séville: trois équipes (Salzbourg, Wolfsburg et Lille) se retrouveraient à 8 points et la règle des confrontations directes s'appliquerait. À ce petit jeu, Lille serait perdant et se retrouverait 3e. Les Dogues sont prévenus, la défaite est interdite pour accéder aux huitièmes de finale.