Ligue des champions: comment Lille peut se qualifier

Leader du groupe G après sa victoire mardi contre Salzbourg (1-0), Lille n'est pas encore qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour s'assurer d'un billet parmi les seize meilleures équipe d'Europe, le Losc devra signer une performance à Wolfsburg.

Sans briller mais sans vraiment trembler, Lille a battu Salzbourg (1-0) ce mardi lors de la cinquième journée de Ligue des champions. Unique buteur, sur le seul tir cadré des Dogues, Jonathan David a assuré au Losc la troisième place du groupe G.

Certain de jouer, a minima, la Ligue Europa, le club nordiste occupe même provisoirement la première place de sa poule avant la sixième et dernière journée le 8 décembre. Opposé à Wolfsburg, Lille aura besoin d'un nul pour rejoindre les huitièmes de finale de C1. Une victoire face aux Loups et les Lillois de Jocelyn Gourvennec finiront premiers. Plusieurs autres scenarii pourraient suffire au champion de France pour se qualifier en Ligue des champions.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour voir les matchs de Lille en Ligue des champions

Lille premier et qualifié si...

- Lille gagne à Wolfsburg

- Lille fait nul et Salzbourg ne gagne pas contre Séville

Lille deuxième et qualifié si...

- Lille fait nul et Salzbourg gagne contre Séville

Lille troisième et reversé en Ligue Europa si...

- Lille perd et Séville gagne à Salzbourg

- Lille perd et Salzbourg fait nul contre Séville