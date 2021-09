Liverpool-AC Milan: touché au tendon d’Achille, Ibrahimovic forfait

Zlatan Ibrahimovic est annoncé forfait par son entraîneur, Stefano Pioli, pour les retrouvailles de l’AC Milan avec la Ligue des champions, prévues mercredi (21h) à Anfield, contre Liverpool.

Zlatan Ibrahimovic va manquer les retrouvailles de l’AC Milan avec la Ligue des champions, ce mercredi (21h) à Anfield. De retour le week-end dernier en Serie A, après quatre mois loin des terrains, le Suédois est encore freiné par une blessure, à 40 ans. L’ex-attaquant du Paris Saint-Germain ressent une gêne au tendon d’Achille, laquelle ne suscite guère d’inquiétude sur le long terme chez les Rossoneri, d’après Sky Sport Italia. La jeune garde milanaise va néanmoins devoir se passer de son mentor et tuteur, et Pioli s’appuyer sur le Français Olivier Giroud, désormais guéri du Covid-19, pour embêter les Reds de Jürgen Klopp.

"Il est sorti du match de dimanche (contre la Lazio, 2-0) avec une inflammation au tendon. On espérait qu'il pourrait récupérer mais ce n'est pas le cas", a expliqué Stefano Pioli, l'entraîneur milanais au micro de Sky Sport. Aujourd'hui, il a fait un essai avec l'équipe mais on a décidé de ne pas prendre de risques."

Milan retrouve la C1 après sept ans d'absence

L'AC Milan a poursuivi dimanche son sans-faute en Serie A avec une troisième victoire en trois matches contre la Lazio Rome (2-0), ponctuée d'un but de Zlatan Ibrahimovic. "Ibra" sur le banc au coup d'envoi, c'est Rafael Leao qui a montré la voie en ouvrant la marque (45e). Franck Kessié a manqué l'occasion de mettre les Rossoneri à l'abri avant la pause, mais c'était pour mieux laisser le but du break à Ibrahimovic, entré à la 60e sous une ovation XXL de San Siro. Sur sa première occasion, le géant suédois a jailli pour marquer l'un des buts les plus faciles de son interminable carrière (67e).

Forfait contre Liverpool, Ibra ne marquera pas le choc de légendes de son empreinte. Ce n'est que partie remise. Avec ses 48 buts au compteur, Ibrahimovic aura certainement dans le viseur le Français Thierry Henry cette saison. L'ancien joueur d'Arsenal figure au 7e rang du classement des meilleurs buteurs de la Ligue des champions, avec seulement deux unités de plus que le Suédois. Ruud van Nistelrooy est 6e (56 réalisations), devant Raul et Karim Benzema (71 buts) à l’entrée du Top 5. Cristiano Ronaldo (134) et Lionel Messi (120) sont eux inatteignables. L’AC Milan s’apprête à retrouver la prestigieuse Ligue des champions après sept ans d’absence.