Italie: Bakayoko et Kessié victimes de cris racistes de supporters de la Lazio

L'AC Milan s'est imposé face à la Lazio ce dimanche (2-0), pour la troisième journée de Serie A, avec des buts de Rafael Leao et Zlatan Ibrahimovic. Mais le match a été entaché de cris racistes de la part du parcage visiteur, en direction de Tiemoué Bakayoko et Franck Kessié. Des vidéos ont été transmises à RMC Sport.

C'est un fond sonore terrible qui n'a sa place nulle part, mais qui se fait encore entendre dans certains stades de football. Ce dimanche, l'AC Milan recevait la Lazio et ses supporters controversés, dans le cadre de la troisième journée de Serie A. Des fans romains qui se sont fait entendre de la pire des manières.

Dans des vidéos transmises à RMC Sport, on entend distinctement des cris de singe et des chants racistes contre deux joueurs milanais. Pris pour cibles: le Français Tiemoué Bakayoko et l'Ivoirien Franck Kessié. Ce dernier en a notamment été victime au moment de frapper son penalty, dans le temps additionnel de la première période. Des cris de singe ont accompagné son tir et étaient encore plus nourris au moment de son raté, son plat du pied ayant heurté la barre.

Bakayoko, tout juste de retour à Milan (de nouveau prêté par Chelsea), a lui essuyé le même genre de manifestations nauséabondes au moment de son entrée en jeu à la 61e minute, en remplacement de Kessié. L'ancien milieu de terrain de Monaco ne sera pas laissé longtemps sur la pelouse, remplacé à la 74e car touché à la cheville gauche.

Des problèmes récurrents avec les supporters de la Lazio

Ce n'est pas la première fois que les supporters de la Lazio se font tristement remarquer de la sorte. Mario Balotelli en a part exemple régulièrement fait les frais quand il évoluait par exemple à Brescia. Même triste constat pour Kalidou Koulibaly lors de ses déplacements avec Naples. A plusieurs reprises, certains supporters laziales s'étaient aussi rendu coupables de chants et gestes antisémites. L'OM se rendra le 21 octobre sur la pelouse de la Lazio, en Ligue Europa.

D'un point de vue purement sportif, l'AC Milan s'est imposé 2-0 avec des buts de Rafael Leao à la 45e et de l'inusable Zlatan Ibrahimovic. De retour sur les terrains après sa sérieuse blessure au genou, l'attaquant suédois n'a mis que sept minutes pour trouver le chemin des filets. C'est pour l'instant un sans-faute pour les Milanais, en tête du championnat avant leur choc face à Liverpool mercredi, pour la Ligue des champions.