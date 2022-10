Liverpool – Naples : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce mardi, Liverpool accueille Naples pour connaître qui sera le premier du groupe A. Les deux clubs sont d’ores et déjà sélectionnés pour la suite de la compétition. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Liverpool – Naples !

Naples fait un parcours exemplaire en Ligue des Champions avec 5 victoires en 5 rencontres.

Premiers avec 15 points, les Napolitains retrouvent Liverpool, second du groupe, pour le dernier match avant la trêve de la Coupe du Monde. Du côté des Reds, les hommes de Jurgen Klopp n’ont perdu qu’une seule rencontre, face à Naples (4-1) lors de la première journée de compétition. C’est donc l’heure de la revanche pour les Anglais, même si dans tous les cas, leur place en huitièmes de finale est déjà acquise. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Liverpool – Naples !

Regardez le match Liverpool – Naples à l’occasion de la Ligue des Champions !

