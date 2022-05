Ligue des champions: le Real Madrid loge dans un hôtel de rêve à Chantilly

Ce samedi, le Real Madrid aura une occasion d’aller chercher la quatorzième Ligue des champions de son histoire contre Liverpool au stade de France. Pour se mettre dans les meilleurs disposition, les Madrilènes logent à l'Auberge du jeu de Paume, un hôtel cinq étoiles à Chantilly, dans l’Oise.

Après l’Angleterre lors de l’Euro 2016, l’Auberge du jeu de Paume, luxueux hôtel de Chantilly, a accueilli le Real Madrid dès ce jeudi. Bien décidés à aller chercher la quatorzième Ligue des champions de l’histoire du Real Madrid, les hommes de Carlo Ancelotti bénéficient d’un confort maximal pour préparer cette grande finale les opposant à Liverpool ce samedi à 21h au stade de France.

Cet hôtel cinq étoiles compte deux restaurants gastronomiques, dont la Table du Connétable, étoilé au guide Michelin et pour lequel il faut compter 115 euros pour un menu. Les 92 chambres de l’hôtel sont occupées par les joueurs et le staff technique tandis que Florentino Perez et le reste des dirigeants logent dans la capitale, selon Le Courrier Picard. Parmi ces chambres, la suite Arc de Triomphe, la plus prestigieuse faisant près de 60 mètres carrés avec une vue sur le parc de Chantilly.

Pour assurer sa tranquillité, le club espagnol a privatisé l’ensemble de l’hôtel pour ce week-end du 28 mai. En temps normal, il faut compter environ 650 euros pour passer une nuit dans l'hôtel oisien.

Mis à part le confort douillet et luxueux de l’hôtel, les joueurs ont également de quoi garder la forme. Le complexe sportif adjacent au logement propose une salle de gym tout équipée ainsi qu’un spa et d’un centre de remise en forme. Derrière l’Auberge du jeu de Paume, un parcours de golf de 18 trous est également à la disposition des Madrilènes. De quoi ravir Gareth Bale. Le stade des Bourgognes, habituel antre de l’US Chantilly, sera occupé par les stars madrilènes ce vendredi pour un entraînement.

Ce n’est pas la première fois que Madrid est à Paris pour garnir son armoire à trophée. En 2000, Iker Casillas et compagnie défiaient le Valence de Mendieta au stade de France. Les Merengues avaient écrasé les Valencians 3-0 et remporté la huitième coupe aux grandes oreilles de leur histoire. Valence s’était alors installé à Gouvieux… dans l’Oise pour préparer cette finale. De mauvais augure pour le Real?