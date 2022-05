Liverpool-Real: les étonnantes superstitions du Real pour les finales de Ligue des champions

Le Real Madrid va jouer ce samedi sa cinquième finale de Ligue des champions en huit ans contre Liverpool. Ce rendez-vous européen est presque devenu une habitude pour la Maison Blanche, au point que le club de la capitale espagnole développerait des superstitions avant les finales européennes, comme le rapporte Marca.

Régulièrement en finale de la Ligue des champions, le Real Madrid a développé une sorte de rituel pour préparer son match. Une nouvelle fois au rendez-vous en 2022, le Real devra se débarrasser de Liverpool pour aller chercher sa quatorzième Ligue des champions de son histoire, la cinquième en huit ans. Que ce soit à Lisbonne, Milan, Cardiff, Kiev ou alors Paris cette année, le Real emporte ses manies à travers l’Europe

Parmi ces rituels, certains sont plus durs à percevoir que d’autres. Marca rapporte que Toni Kroos est systématiquement le dernier à descendre du bus madrilène à chaque finale. Toujours concernant les joueurs, les Merengue étaient habitués à faire des photos dites des "Trois Mousquetaires" avec Marcelo, Casemiro et Cristiano Ronaldo. Évidemment, cette année cette photo ne sera pas possible, CR7 ayant successivement rejoint la Juventus et Manchester United.

La conférence de presse, elle aussi, serait sujet à la superstition du Real Madrid. Autour de Carlo Ancelotti, Marcelo et Thibaut Courtois ont répondu aux questions des journalistes. Pourtant, c’est Karim Benzema qui aurait pu être derrière ce micro. L’international français n'y serait pas allé par superstition car il s’y était présenté en février dernier lors du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le PSG…que les Parisiens avaient remporté (1-0).

Les supporters merengue ont eux aussi leur grigri à Paris: un drapeau. Le morceau de tissu où il est inscrit “Hasta el final, vamos Real” ("Jusqu’au bout, allez le Real") est le même depuis la finale de Lisbonne en 2014, où le Real avait décroché la Décima. Et comme rien n’est laissé au hasard dans le club le plus titré d’Espagne (92 titres), même l’équipage de l’avion menant les joueurs et le staff sur le lieu de la finale est reconduit depuis 2014. Toutefois, le pilote Juan Manuel Bonet, qui n’avait pas pu être de la partie en 2018, ne l’a pas été non plus pour le trajet entre Madrid et Paris.

Si toutes les habitudes du Real Madrid entretenues depuis 2014 ne pourront pas être tenues cette année, faute de pilote ou de Cristiano Ronaldo, les hommes de Carlo Ancelotti pourront s’appuyer sur un vécu solide dans la reine des compétitions européennes. Luka Modric, Casemiro, Marcelo et Karim Benzema ont une occasion unique de remporter leur cinquième Ligue des champions de leur carrière en cinq finales disputées.