Liverpool-Real Madrid: l'ovation impressionnante d'Anfield pour ses bourreaux Benzema et Modric

Auteurs de grosses prestations dans un huitième de finale qui a vu le Real Madrid s'imposer 5-2 à Liverpool, Karim Benzema et Luka Modric ont reçu une impressionnante ovation de la part du public d'Anfield mardi soir.

Sortant tous les deux à la 87e minute pour laisser leurs places à Toni Kroos et Marco Asensio, Luka Modric et Karim Benzema ont été ovationnés par tout le stade d'Anfield, alors même que le Real Madrid menait 5-2 sur les terres de Liverpool dans un huitième de finale aller que les Merengues ont su renverser.

"Les vétérans sont cruciaux pour nous"

Un signe de classe de la part des supporters des Reds, Karim Benzema et Luka Modric s'étant illustrés comme les bourreaux de leur équipe - le Français avec un doublé et le Croate avec de nombreuses percussions et récupérations venant sceller l'écrasante victoire. Les deux piliers du Real Madrid, habitués des nombreuses remontadas madrilènes de ces dernières saisons, ont guidé l'actuel champion d'Europe en titre vers une victoire de prestige dans un remake de la dernière finale de Ligue des champions.

"Les vétérans sont cruciaux pour nous, Kroos, Benzema et Modrić mènent toute l'équipe", a salué Carlo Ancelotti en conférence de presse d'après-match. Si l'ex-international français n'avait jusqu'ici pas marqué en Ligue des champions cette saison, il s'est bien rattrapé avec un doublé mardi soir. Ancelotti n'a pas manqué de relever la performance extraordinaire de l'autre héros ovationné par Anfield: Luka Modric.

"Merci Anfield"

"Dans un moment difficile, Modrić nous a sortis de là. Il était la clé pour gagner ce soir", assure Carlo Ancelotti. Souvent considéré comme l'âme de l'équipe qui enchaîne les scénarios rocambolesques en Coupe d'Europe, le Croate a d'ailleurs tweeté juste après la rencontre: "C'est ainsi que gagne le Real Madrid !". Avant d'avoir un mot pour Anfield et son ovation: "Merci Anfield, une atmosphère spéciale #Respect"

Le milieu de terrain de 37 ans sera libre de tout contrat en fin de saison et devait encore faire ses preuves sur le terrain afin d'obtenir une année de supplément. Avant la rencontre, la presse madrilène parlait même d'une certaine pression mise par la direction au joueur. La prestation face à Liverpool pourrait être un élément clé de son futur au Real Madrid.

Après sa nouvelle grosse prestation en Ligue des champions, Luka Modric ne semblait pas particulièrement inquiet concernant son avenir dans la capitale espagnole: "Je ne veux pas que le club m'offre quoi que ce soit. Si je renouvelle, ce sera parce que je le mérite." La presse madrilène est aujourd'hui unanime: le Real Madrid doit tout faire pour prolonger encore le Croate, qui était pourtant en difficulté en Liga depuis la reprise.