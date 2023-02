Liverpool-Real: Benzema est devenu le bourreau numéro 1 des Reds en Ligue des champions

Auteur d'un doublé mardi soir avec le Real lors de la large victoire des Madrilènes à Liverpool (2-5) en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Karim Benzema s'est posé encore un peu plus comme le bourreau des Reds. Le Ballon d'or tricolore affiche, en effet, des statistiques folles face au club de la Mersey en C1.

Les très grands joueurs brillent souvent lors des chocs, quand on a besoin d'eux. Mardi soir à Anfield, Karim Benzema a, une nouvelle fois, démontré qu'il faisait bien partie de cette caste-là. Dans le sillage de son coéquipier brésilien Vinicius, le Ballon d'or français y est aussi allé de son doublé avec le Real Madrid sur la pelouse de Liverpool (2-5) pour renverser un huitième de finale aller de Ligue des champions qui semblait, pourtant, bien mal engagé de prime abord pour les Merengues - menés 2-0 après moins d'un quart d'heure de jeu.

Les Reds subissent encore la loi de Benzema, leur pire menace en C1

Si sa première réalisation, à la 55e minute, est le témoignage de pas mal de réussite - son tir du gauche étant dévié par Joe Gomez, ce qui a trompé Alisson - le deuxième but de "KB9" ne souffre d'aucune contestation : crochet sur le portier des Reds, frappe précise du gauche au fond des filets devant plusieurs défenseurs adverses... Un modèle du genre. Le joueur de 35 ans en a profité pour gonfler ses statistiques assez folles contre le club de la Mersey, clairement l'une de ses cibles favorites dans la compétition.

Preuve en est : Benzema a inscrit son 6e but face à Liverpool en Ligue des champions, plus que tout autre joueur. Et l'antre des Reds, Anfield, est son terrain de jeu puisque là aussi, avec quatre réalisations, il supplante tout autre adversaire en C1.

D'ailleurs, le réalisme du Français dans la plus prestigieuse des compétitions européennes est appuyé par un autre chiffre. Avec son doublé mardi soir, l'ancien lyonnais en est à 19 buts lors de ses 19 derniers matchs à élimination directe en C1, dont 12 lors des sept plus récents. Un gage de sûreté pour le Real, qui compte bien sur son capitaine pour défendre jusqu'au bout sa couronne continentale.