Liverpool-Real: la superbe remontada des Madrilènes à Anfield, les Reds assommés avant le match retour

Mené 2-0 après 14 minutes de jeu ce mardi en 8e de finale aller de Ligue des champions, le Real Madrid a renversé Liverpool pour finalement infliger une véritable claque aux Reds sur la pelouse d’Anfield (2-5). Karim Benzema a notamment inscrit un doublé.

Liverpool n’a pas pris sa revanche sur la dernière finale de Ligue des champions, perdue 1-0 au Stade de France contre le Real Madrid en mai dernier. Pire: neuf mois après avoir laissé échapper le titre à Saint-Denis, les Reds ont subi une véritable débâcle contre les Merengues ce mardi soir en 8e de finale aller de la plus prestigieuse des compétitions de clubs en s’inclinant 2-5 à Anfield au terme d’un scénario renversant.

Les premiers instants ont donné une idée de la folie qui allait s’emparer de cette douce soirée européenne. Si souvent décrié pour ses ratés en Premier League, Darwin Nunez a fait taire une partie de ses détracteurs en prouvant à ces derniers qu’il savait parfois quoi faire du ballon devant le but. Dès la 4e minute, l’attaquant uruguayen s’est fendu d’une sublime Madjer en coupant un centre de Mohamed Salah (1-0).

Après ce petit bonbon offert par Nunez au public de Liverpool, les cadeaux se sont poursuivis sur la pelouse d’Anfield. Avec cette fois Thibaut Courtois à la distribution des offrandes. Trouvé en retrait juste avant le quart d’heure de jeu, le gardien belge s’est complètement emmêlé les pinceaux sur son contrôle. Le ballon a alors rebondi sur son genou pour finir dans les pieds de Mohamed Salah. Venu au pressing, l’attaquant égyptien n’en demandait pas tant et n’a plus qu’à ajuster Courtois à bout portant pour inscrire son 8e but de la saison en Ligue des champions (2-0, 14e). Il devient ainsi le meilleur buteur de la compétition, juste devant Kylian Mbappé (7).

Liverpool pense alors avoir mis la tête des Madrilènes sous l’eau. Mais c’était sans compter la force de caractère du club merengue - qui n’est plus à prouver depuis son parcours renversant lors de la précédente édition - ainsi que la remarquable solidarité entre gardiens. Car après l’improbable bourde de Courtois, Alisson s’est lui aussi rendu coupable d’une grosse bévue. Après avoir déjà cédé devant une très belle frappe enroulée de Vinicius dans l’angle de la surface (2-1, 21e), le portier des Reds s’est complètement manqué en dégageant le ballon sur l’attaquant brésilien. Le cuir termine sa course directement dans les cages anglaises et, après 36 minutes de jeu, tout était déjà à refaire pour les hommes de Jürgen Klopp (2-2).

Benzema ouvre son compteur en Ligue des champions

Au retour des vestiaires, la furia madrilène a continué de s’abattre sur Liverpool, retombé dans ces travers qui font des vice-champions d’Europe en titre un anonyme 8e de Premier League. Dès la 47e minute, Eder Militao est absolument seul dans les six mètres des Reds pour reprendre un coup franc de Luka Modric avec une facilité déconcertante (2-3). Et donner une idée du calvaire qui attendait Liverpool dans cette seconde période.

Après ce troisième but, Karim Benzema, jusqu’ici plutôt discret trois jours après avoir été mis au repos en championnat, a également mis le nez à la fenêtre pour participer à la fête. D’abord en trompant Alisson d’une frappe contrée (4-2, 55e), puis en étant à la conclusion d’un contre éclair en effaçant le portier brésilien avec classe et sang froid pour conclure dans le but vide. Le Ballon d'Or 2022, qui n'avait pas encore trouvé le chemin des filets sur la scène européenne depuis le début de la saison, ouvre ainsi son compteur de buts en C1. En l’espace de 46 minutes, le score est passé de 2-0 (21e) à 2-5 (67e). Liverpool ne s’en relèvera pas.

Au retour, le 15 mars prochain, les Reds auront besoin d’un exploit retentissant à Bernabeu pour poursuivre leur aventure européenne. Et sauver une saison qui pourrait laisser beaucoup de traces au sein du club de la Mersey.