LOSC en direct: Gourvennec veut "hausser le niveau" en Ligue des champions

"On a fait des réglages tactiques évidemment, mais je pense que c'est plus individuel. Chacun doit élever son niveau physique et mental, et je parle vraiment pour tout le monde. On fait tous un peu moins peut-être, et il faut faire un peu plus. On a besoin de faire plus de courses, d'être plus agressifs dans les duels. On se voit jouer le lendemain à la vidéo, on se doit d'élever notre niveau."