Manchester City-Chelsea: scène hilarante avant la finale, Tuchel imite Guardiola devant ses joueurs

A la veille de la finale de Ligue des champions entre son équipe Chelsea et Manchester City (21h samedi sur RMC Sport), Thomas Tuchel s'est lancé dans une imitation très drôle de son rival Pep Guardiola.

C'était journée détente, plus "cool" pour Chelsea ce vendredi, comme l'a confirmé Thomas Tuchel en conférence de presse. A la veille de la finale de Ligue des champions contre Manchester City, le technicien allemand a été filmé sur la terrasse de l'hôtel des Blues en plein dialogue avec ses joueurs.

Souriez, vous êtes filmé

Séance vidéo? Décryptage tactique? Pas vraiment. Comme le montre The Sun, l'ancien coach du PSG était en fait en train d'imiter... Pep Guardiola, son adversaire samedi soir à Porto (21h, à suivre sur RMC Sport). Pour ceux qui observe régulièrement le Catalan pendant les matchs ou certaines sessions d'entraînement, aucun doute à avoir.

Tuchel à l'entraînement de Chelsea à Porto © RMC Sport

Peut-être plus amusant encore, la réaction de Thomas Tuchel au moment où il réalise qu'il est filmé. Une chose est sûre, la bonne humeur est de mise dans les rangs londoniens. Au début de la séance d'entraînement de Chelsea, le technicien allemand plaisantait avec ses adjoints et les joueurs, affichant un large sourire. Il sera sans doute un peu plus crispé samedi soir...