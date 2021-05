Manchester City-Chelsea: avant la finale, Tuchel voit "un bon signe" dans la victoire d'Emery

Interrogé au micro de RMC Sport à la veille de la finale de la Ligue des champions entre Chelsea et Manchester City (à suivre samedi à 21h sur RMC Sport 1), Thomas Tuchel a affirmé avec le sourire que la victoire d'Unai Emery, également ancien entraîneur du PSG, en Ligue Europa, était un "bon signe".

C'est un Thomas Tuchel décontracté qui s'est présenté au micro de RMC Sport ce vendredi, au bord de la pelouse de l'Estadio do Dragao, sur laquelle se déroulera samedi soir la finale de la Ligue des champions entre Chelsea et Manchester City (à suivre en direct sur RMC Sport 1). Peut-être la finale remportée par Unai Emery avec Villarreal en Ligue Europa mercredi a-t-elle rassuré l'entraîneur des Blues.

C'est en tout cas ce qu'a soutenu Tuchel, le sourire aux lèvres, au moment d'évoquer la victoire en C3 de l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Deux ex-techniciens du PSG vainqueurs des deux Coupes d'Europe cette saison? Une possibilité qui fendrait le cœur des supporters parisiens. Mais pour Tuchel, la victoire d'Emery "est un bon signe".

"On prend toutes les choses qui nous font penser à des bons signaux"

"On prend toutes les choses qui nous font penser à des bons signaux, et ça, c'est un signal très positif", a affirmé Tuchel en rigolant au micro de RMC Sport. L'entraîneur allemand de Chelsea en a profité pour évoquer plus sérieusement sa deuxième finale de C1 consécutive. L'an dernier, Tuchel et le PSG s'étaient inclinés à Lisbonne face au Bayern Munich.

"Pour moi et pour Thiago (Silva, ndlr), c'est la deuxième et on veut absolument gagner. (...) C'est complètement différent maintenant, l'équipe est différente", a expliqué Tuchel, qui jouera cette fois sa finale à Porto face au Manchester City de Pep Guardiola que les Blues ont battu lors de leurs deux derniers rendez-vous en Coupe (1-0) en avril et en championnat (2-1) en mai.

Une première C1 pour Tuchel?

"On est très contents de les avoir battus deux fois d'affilée. Ça veut dire qu'on sait très bien ce qu'on doit faire, qu'on va souffrir contre eux, mais qu'on peut trouver des solutions. On a aussi eu de la chance, on sait que c'est une autre compétition, mais on a cette expérience et c'est bon pour la confiance", a indiqué Tuchel.

Ce samedi, Tuchel espère remporter un troisième match consécutif face aux Cityzens. Il s'agirait pour Chelsea d'une deuxième victoire en Ligue des champions après celle remportée en 2012 face au Bayern Munich. Tuchel découvrirait de son côté les sommets européens pour la première fois de sa carrière. Des hauteurs déjà atteintes par un autre ancien parisien, Unai Emery, qui a remporté la C3 pour la quatrième fois mercredi.

>>> Suivez la finale de la Ligue des champions entre Chelsea et Manchester City en vous abonnant à RMC Sport