Manchester City – Real Madrid : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite et fin des demi-finales de la Ligue des Champions ce mercredi soir. Pour le retour, Manchester City accueille le Real Madrid. Découvrons ensemble comment suivre cette affiche en direct.

A l’aller, les deux équipes se sont quittées dos à dos.

Si le Real Madrid a été le premier à frapper lors de ce match aller avec l’ouverture du score de Vinicius Jr juste avant la mi-temps, Manchester City n’a pas démérité et a été récompensé de ses efforts peu après l’heure de jeu. Sur une frappe puissante de l’extérieur de la surface, Kevin de Bruyne est venu remettre les deux équipes à égalité. Pour ce match retour, tout reste donc à faire. Discret lors de la rencontre aller, l’attaquant norvégien Erling Haaland devrait être titularisé à la pointe de l’attaque des Citizens. Pour préparer ce match dans les meilleures conditions, Manchester City est venu à bout ce week-end d’Everton en s’imposant sur le score de 3 buts à 0. Lors de cette rencontre, le milieu de terrain Ilkay Gündogan a marqué à deux reprises. Du côté du Real Madrid, la victoire face à Getafe a été moins nette. Mais les joueurs de la Maison Blanche ont quand même réussi à glaner les 3 points grâce à un but à la soixante-dixième minute d’Asensio. Pour ce match retour, les joueurs madrilènes s’en remettront à nouveau à leur duo d’attaquants Benzema - Vinicius pour mener les offensives.

Manchester City – Real Madrid : à quelle heure ?

Si vous souhaitez suivre cette affiche en direct entre Manchester City et le Real Madrid, sachez que la rencontre est proposée ce mercredi dès 21 heures en co-diffusion sur CANAL+ et RMC Sport 1. Pour suivre la rencontre via la chaîne RMC Sport 1, le groupe RMC propose un abonnement 100 % digital à 19 euros par mois et avec un engagement de 12 mois. Un abonnement grâce auquel vous pourrez suivre le meilleur de la Ligue des Champions mais aussi d’autres sports comme le MMA avec des combats au programme à chaque week-end.

