Milan AC – Chelsea : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Le Milan AC et Chelsea se retrouvent pour le premier match retour de la Ligue des Champions. Les deux clubs s’affrontent au stade San Siro ce mardi. Alors, découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Milan AC – Chelsea !

L’équipe de Chelsea est deuxième du groupe E grâce à sa dernière victoire contre le Milan AC (3-0). En effet, les hommes de Graham Potter sont passés devant les Italiens et prennent l’avantage grâce à une meilleure différence de buts.

Cette réception au San Siro est donc capitale pour le club lombard, pour tenter d’obtenir une place en huitièmes de finale. Toutefois, Stefano Pioli, l’entraîneur milanais, devra compter sans Charles De Ketelaere, blessé. Enfin, Daniel Siebert arbitrera cette quatrième journée de Ligue des Champions. Alors, découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Milan AC – Chelsea !

Vous pouvez regarder le match Milan AC – Chelsea en direct sur la chaîne beIN SPORTS 1, ce mardi 11 octobre à 21 heures.

