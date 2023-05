Milan AC – Inter Milan : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Deuxième rencontre aller des demi-finales de Ligue des Champions ce mercredi. Le Milan AC accueille son voisin de l’Inter. Dans cet article, on vous dit tout pour suivre au mieux la rencontre.

Il y aura un club milanais en finale de la Ligue des Champions le 10 juin prochain au stade olympique Atatürk d’Istanbul.

Si la première demi-finale met aux prises le Real Madrid à Manchester City, l’autre double confrontation est un duel entre les deux clubs de Milan. Pour cette première affiche, c’est le Milan AC qui reçoit dans son stade de San Siro. Un stade qui est également celui de l’Inter Milan qui recevra à l’occasion du match retour. Pour se hisser en demi-finale, le Milan AC s’est débarrassé de Naples au tour précédent tandis que l’Inter Milan a disposé du Benfica Lisbonne. Plus réalistes, les deux clubs italiens ont su l’emporter face à deux jeunes équipes très ambitieuses dans cette campagne 2023. Pour ce premier acte entre les deux équipes, l’Inter Milan devrait compter sur la présence de Lautaro Martinez sur le flanc de l’attaque. De son côté, Olivier Giroud pourrait mener la pointe de l’attaque du Milan AC. Le défenseur français Théo Hernandez, buteur ce week-end face à la Lazio, devrait lui aussi démarrer. Si vous souhaitez suivre cette rencontre en direct, restez bien avec nous, on vous précise comment le faire dans le paragraphe suivant.

Milan AC – Inter Milan : à quelle heure ?

Cette rencontre entre le Milan AC et l’Inter Milan est proposée en co-diffusion ce mercredi dès 21 heures sur les chaînes de CANAL+ et RMC Sport 1. Pour suivre l’affiche dans les meilleures dispositions, RMC Sport propose une offre incluant ses 15 canaux mais aussi les 10 chaînes de beIN SPORTS pour suivre toujours plus de sport. En optant pour un engagement de durée de 12 mois, cette offre vous est proposée au tarif de 29 euros par mois.

