OM: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le tirage au sort du 3e tour préliminaire de Ligue des champions

Le tirage au sort du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions se déroulera ce lundi à midi, sur le site de l'UEFA. L'OM connaîtra son adversaire ou l'un de ses deux opposants potentiels.

L'OM sera fixé ce lundi. Troisièmes de Ligue 1 la saison dernière, les Marseillais sont qualifiés pour la 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, dont le tirage au sort a lieu ce lundi au siège de l'UEFA. Ce tirage au sort est à suivre dès 12 heures sur le site de l'instance européenne du football. Le match aller se déroulera le 8 ou le 9 août, une semaine avant le retour.

Placé en tête de série, Marseille s’évite dans un premier temps les Rangers, Braga et le PSV Eindhoven. Son adversaire se trouve parmi les Serbes de Backa Topola, les Autrichiens de Sturm Graz ou les vainqueurs des duels Genk (Belgique)-Servette (Suisse) et Dnipro (Ukraine)-Panathinaïkos (Grèce). Ces deux derniers matchs, comptant pour le 2e tour de qualification, se disputeront les 25 juillet et 1er-2 août.