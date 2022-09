OM – Francfort : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

La deuxième journée de compétition s’ouvre ce mardi soir. Retrouvez pour l’occasion l’affrontement entre l’OM et l’Eintracht Francfort. Alors, découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OM – Francfort !

La première journée de Ligue des Champions a été compliquée pour les deux clubs. L’OM s’est inclinée face à Tottenham (2-0) et le Sporting a vaincu Francfort (0-3). Ainsi, les deux équipes sont dans les dernières places du classement. Par ailleurs, l’Eintracht Francfort va devoir composer avec plusieurs absents, dont Aurélio Buta, Christopher Lenz, Jérôme Onguéné, Almany Touré et Luca Pellegrini.

Cependant, les joueurs d’Oliver Glasner seront soutenus par plus de 8 000 supporters allemands, venus tout spécialement au stade Vélodrome. José María Sánchez arbitrera cette rencontre entre l’OM et l’Eintracht Francfort. Alors, découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OM – Francfort !

Regardez le match OM – Francfort à l’occasion de la Ligue des Champions !

Ce mardi 13 septembre à partir de 21 heures, suivez en direct le match OM – Francfort sur la chaîne RMC SPORT 1.

