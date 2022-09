OM: Gerson et Payet, le duo tant attendu a déçu

Les prestations de Gerson et de Dimitri Payet, titularisés mardi soir contre Francfort en Ligue des champions (1-0), n’ont pas été convaincantes et interrogent sur leur capacité à s’adapter au système et aux exigences d’Igor Tudor, surtout s’ils sont alignés ensemble.

Ils ne sont évidemment pas les seuls Marseillais à ne pas avoir été au niveau de ce rendez-vous de Ligue des champions, mais les prestations conjuguées de Dimitri Payet et de Gerson font débat, au lendemain de la défaite contre Francfort (1-0). La déception est à la hauteur de l’enthousiasme suscité par leur titularisation, puisqu’ils formaient pour la première fois un trio offensif alléchant sur le papier, avec Alexis Sanchez.

Malgré quelques bonnes intentions en début de rencontre et une volonté de jouer rapidement vers l’avant, le match de Dimitri Payet ne va pas convaincre Igor Tudor, c’est une évidence. L’entraîneur croate, très à cheval sur la forme de ses joueurs, estime que Payet n’est pas suffisamment prêt physiquement pour percuter et répéter les efforts dans le pressing. Pour le moment, le capitaine olympien n’est donc pas un titulaire, principalement pour cette raison.

Mais, au cœur d’un début de championnat très réussi pour l’OM (17 points en L1 : 6 victoires et un match nul, un record), Tudor a voulu concerner tout son groupe et relancer certains leaders, ce qui partait d’une bonne volonté en termes de management. Il avait prévenu Payet qu’il jouerait à domicile contre Francfort, et cela laissait le temps au Réunionnais de récupérer de sa gêne au mollet. Tudor espérait que la physionomie d’un match à domicile, où l’OM était censé dominer et avoir le ballon, se prêterait au profil de Payet, moins contre-attaquant que Cengiz Under ou Amine Harit par exemple. Ce choix n’a pas été payant.

L’attitude de Gerson n’a pas été appréciée

Si la prestation de Payet a mis en exergue ses difficultés du moment, le capitaine olympien aura au moins eu le mérite de ne pas montrer trop d’états d’âme lorsqu’il a été remplacé un peu avant l’heure de jeu. Ce n’est pas le cas de Gerson, qui a exaspéré le Vélodrome au moment de quitter la pelouse, au ralenti et en trainant les pieds, alors que l’OM était mené 1-0 et que tout le stade avait conscience que Tudor devait faire des choix. Ce n’est pas la première fois que le Brésilien montre ainsi des signes de mécontentement quand il est remplacé, et cette attitude un peu boudeuse n’a pas été appréciée non plus en interne.

Tudor, qui n’avait pas hésité à sanctionner Luis Suarez d’une amende après un geste d’humeur, n’est pas du genre à laisser passer ce genre de réaction, qui ressemble à une défiance vis-à-vis des choix du coach. Surtout dans une saison où les dirigeants de l’OM, et notamment Pablo Longoria, ont beaucoup insisté sur le respect que les joueurs doivent afficher vis-à vis-de l’entraineur et de l’institution. En attendant, Igor Tudor n’a pas voulu s’attarder face aux médias sur quelques défaillances individuelles ou sur ses choix de départ.

"Ce n’était pas une première mi-temps si négative, Francfort ne nous a pas dominés, même si on a manqué de création, estime le coach marseillais. Les changements, je les ai faits car je voulais quelque-chose de différent, c’est le football, et les entrants ont apporté du positif." Le staff olympien, déçu mais pas abattu, veut se projeter déjà sur le gros rendez-vous de dimanche face à Rennes. Cette entame de Ligue des champions ne doit pas gâcher l’excellent début de saison de l’OM en championnat.

Dimanche, les choix de Tudor seront tout de même un indicateur fort pour savoir qui a perdu des points après la terne prestation contre les Allemands. D’autant que la concurrence est rude au poste de milieu offensif. Gerson et Payet avaient une chance à saisir avec cette titularisation pour un match aussi important. Ils sont passés à côté.