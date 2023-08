OM : Marcelino "optimiste" avant le match retour décisif contre le Panathinaïkos en Ligue des champions

Mardi, l’Olympique de Marseille jouera un match décisif face au Panathinaikos. Défaits à l’aller (1-0), les Phocéens doivent s’imposer s’ils ne veulent pas déjà être éliminés de la Ligue des champions. En conférence de presse, l’entraineur Marcelino a partagé son optimisme pour ce match.

L’Olympique de Marseille joue déjà une partie de sa saison. Défaits 1-0 par le Panathinaikos durant la phase aller du troisième tour de qualification en Ligue des champions, les Marseillais doivent à tout prix gagner ce mardi (à 21h) afin de ne pas être déjà éliminé de la C1.

"Je suis toujours optimiste"

Présent en conférence de presse, l’entraineur Marcelino a partagé sa confiance pour ce match si décisif à venir: "Je suis toujours optimiste, toujours. Si l'entraîneur est pessimiste, il transmet son pessimisme à ses joueurs. Nous avons les qualités, même si ce sera difficile, de gagner et de se qualifier. J’en suis sûr."

Malgré son optimisme affiché, l’Espagnol ne s’attend pas à une rencontre facile. D’autant que les Grecs ont montré il y a quelques jours qu’ils avaient les qualités pour embêter les Phocéens. Afin de les battre, Marcelino sait ce que ses joueurs doivent faire mardi: "Nous savons que demain c’est un match décisif pour continuer dans cette compétition. L’adversaire aura le ballon à certains moments. À nous de faire en sorte que ça arrive le moins possible. Chaque fois que nous l’aurons, nous devrons être dangereux. Nous devrons être une équipe équilibrée, la patience et la persévérance nous aiderons à gagner."

"Nous verrons petit à petit un meilleur OM"

Le recrutement marseillais est certes prometteur sur le papier, les premières impressions laissées sur le terrain montrent que Marcelino a encore du travail pour imposer sa patte. Même si l’OM a gagné son premier match de Ligue 1 contre Reims (2-1), la partie a été assez rude pour des Phocéens qui jouaient pourtant chez eux.

Mais hors de question de tout remettre en question pour l’entraineur qui ne s’attendait pas à voir ses joueurs adopter du jour au lendemain un nouveau style: "Le changement est radical avec le style de jeu de la saison dernière. Nous avons eu moins d’un mois pour y travailler. Mais je suis certain que nous y arriverons. Notre équipe a des qualités, du caractère, est investie, les joueurs sont unis, et nous verrons petit à petit un meilleur OM (…) Nous sommes une équipe en construction. Il faut s’améliorer progressivement. Je suis certain que nous y arriverons."

Parmi les points à travailler, l’attaque est un des chantiers relevés par l’Espagnol: "Ce serait mentir que de dire que nous ne devons pas améliorer notre attaque. Contre Reims, nous avons eu peu de ballons en première mi-temps. Nous étions trop rarement dans la surface adverse. Nous étions mieux en deuxième mi-temps."