Porto-Leverkusen: But annulé, penalty manqué... L'action folle de la soirée

Le FC Porto a battu le Bayer Leverkusen (2-0) dans un match au scénario fou, avec deux buts annulés, dont un pour le FC Porto qui a précédé un penalty manqué par les Allemands à l'issue d'une action folle.

Ce match si important que Porto devait absolument gagner a été éprouvant sur le plan émotionnel pour les joueurs de Sergio Conceiçao. Les Dragons sont parvenus à inverser le rapport de force à la pause pour l’emporter confortablement (2-0), mais qu’en aurait-il été s’ils avaient encaissé l’ouverture du score juste avant la pause, alors que Leverkusen dominait? Ce qui a bien failli survenir entre la 42e et la 45e minute, à l’issue d’une séquence complètement folle. M. Anthony Taylor, l’arbitre de ce match, a laissé se poursuivre une action litigieuse dont s’est emparé l’assistance vidéo (VAR). Dans l’attente du verdict, les Portugais se sont projetés vers la surface adverse en un éclair, Taremi marquant à la conclusion de cette relance rapide.

Le stade s’est alors embrasé, avant d’être refroidi en un instant. Alerté par ses assistants, M. Anthony Taylor est allé vérifier par lui-même ce que les joueurs du Bayer réclamaient depuis plusieurs minutes déjà au départ de l’action, à savoir une main de Carmo dans la surface portugaise. Une main bien réelle qui a conduit l’arbitre à annuler le but du FC Porto et à accorder dans le même temps un penalty à Leverkusen. Patrick Schick s’est avancé pour convertir cette opportunité de prendre l’avantage mais il est tombé sur un gardien inspiré. Diogo Costa a plongé sur sa gauche et repoussé le ballon d’une main ferme. Quelques instants plus tard, c’est encore lui qui fermait la porte à Patrick Schick suite à une perte de balle portugaise (45e+1). Les Allemands ne le savaient pas encore, mais leur chance venait de passer, et ils allaient le regretter.