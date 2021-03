PSG-Barça: "Rien n’est impossible", Koeman croit à une remontada

A la veille de PSG-Barça en 8e de finale retour de Ligue des champions (mercredi, 21h sur RMC Sport 1), l’entraîneur barcelonais Ronald Koeman a assuré qu’il pensait la qualification possible, croyant donc en une nouvelle remontée.

"Si nous sommes efficaces, rien n’est impossible." En conférence de presse ce mardi midi, l'entraîneur du Barça Ronald Koeman a joué la carte de l’espoir, avant le match à Paris mercredi soir en 8e de finale retour de Ligue des champions (21h, sur RMC Sport).

Interrogé sur la possibilité d’une nouvelle remontada malgré la défaite aller (4-1), le coach catalan s’est montré optimiste: "Il y a toujours de la vie, ça dépend du scénario du match, ça dépend aussi de notre efficacité. Nous sommes une équipe qui se crée toujours des occasions de marquer."

Koeman et Griezmann © AFP

Bien qu’il ait été en demi-teinte au match aller, Ronald Koeman estime qu’une nouvelle remontada dépendra en bonne partie de la performance de Lionel Messi: "Si Leo est capable de faire l'une de ses meilleures parties, tout est possible. C'est un joueur qui peut changer n'importe quel match à n'importe quel moment." Toutefois, l’entraîneur des Blaugranas a réfuté toute comparaison avec la récente remontée face au FC Séville en Coupe du Roi (2-0, 0-3): "Vous ne pouvez pas comparer un 2-0 chez nous à un 4-1 à l'extérieur après avoir perdu à domicile. C'est beaucoup plus compliqué. Le PSG est fort et vise le meilleur en Ligue des champions."

Lionel Messi à la lutte avec le défenseur sévillan Jules Koundé en demi-finale retour de la Coupe du roi, remportée par le Barça au Camp Nou, le 3 mars 2021 © Josep LAGO © 2019 AFP

"Si Neymar n'est pas là, c'est plus facile"

Dans sa détermination à croire en une remontée, Ronald Koeman a été appuyé par Frenkie de Jong, également passé en conférence de presse. "Il faut toujours y croire. Nous y pensons depuis ce week-end et nous essaierons de le prouver demain, a-t-il martelé. Il faut toujours que nous nous qualifions. Nous y allons pour nous battre et nous allons voir comment ça se passe." Le Néerlandais a ensuite évoqué l’absence de Neymar, qu’il juge comme un point positif: "C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. S'il n'est pas là, pour nous, c'est mieux ou plus facile, je ne sais pas comment dire."

Au cours de cette conférence de presse, Ronald Koeman a également confirmé que ni Ronald Araujo ni Gerard Piqué ne seront présents sur la pelouse. L’entraîneur devra donc innover en charnière centrale.