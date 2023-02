PSG - Bayern Munich : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Le PSG retrouve la Ligue des Champions ce mardi, à l’occasion du match aller des 8e de finale. Les Parisiens reçoivent le Bayern Munich, champion en titre de Bundesliga. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – Bayern Munich en direct !

Le Bayern Munich est en tête du championnat allemand de football, malgré une succession de matchs nuls. Les Bavarois ont montré des faiblesses lors de la rencontre face à Bochum, mais sont tout de même parvenus à s’imposer (3-0). En Ligue des Champions, le parcours des Allemands est exemplaire.

Les Munichois ont réussi à remporter l’intégralité des six rencontres. En cette 68e édition, c’est la seule équipe à avoir réalisé un tel parcours. D’autre part, la dernière rencontre en Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern s’est soldée par une victoire in extremis des Français. En effet, les Parisiens se sont imposés (3-3), grâce au nombre de buts marqués à l’extérieur. C’est donc l’occasion pour les Bavarois de prendre leur revanche sur les coéquipiers de Kylian Mbappé. Le numéro 10 a repris l’entraînement ce week-end, après plusieurs matchs de repos. Toutefois, la période est compliquée pour le Paris SG, qui enchaîne les défaites. Christophe Galtier et ses hommes ont été éliminés de la Coupe de France, puis se sont inclinés contre Monaco en Ligue 1 (3-1). Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – Bayern Munich en direct !

Match PSG – Bayern Munich : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La chaîne RMC SPORT 1 diffuse en direct la rencontre entre le PSG et le Bayern ce mardi à 21 heures. L’arbitre Michael Oliver donnera le coup d’envoi de la rencontre au Parc des Princes. Vous retrouvez les matchs de la Ligue des Champions en direct, et en replay, via l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS, avec un engagement de 6 mois, au prix de 19 euros par mois pendant 6 mois, puis 29 euros par mois. En plus des matchs, RMC Sport vous propose des émissions spéciales, consacrées à l’actualité de la compétition.

