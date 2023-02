PSG - Bayern Munich en direct : à quelle heure suivre le match de Ligue des Champions ?

C’est le rendez-vous incontournable des amateurs de football. La Ligue des Champions revient cette semaine pour les matchs allers des huitièmes de finale ! Vous voulez savoir à quelle heure suivre le match PSG – Bayern Munich ? On vous explique tout ici !

Le tirage au sort des 8e de finale a mis face à face deux des plus grandes équipes européennes : le PSG et le Bayern. Le club allemand fait partie des équipes les plus titrées de la Ligue des Champions, mais aussi de Bundesliga, avec 32 victoires.

Cette année encore, les Munichois sont en tête du classement, et enchaînent les réussites. En parallèle du championnat, les Bavarois ont passé les phases de poules avec brio, remportant les 6 confrontations. C’est la seule équipe en lice qui a réussi cet exploit. Cependant, le déplacement à Paris est marqué par l’absence de Sadio Mané, blessé. En revanche, Julian Nagelsmann peut compter sur Joao Cancelo, ainsi que sur sa nouvelle recrue Yann Sommer, qui remplace Manuel Neuer. Du côté parisien, l’absence de Kylian Mbappé et les difficultés défensives ont fragilisé les résultats du PSG. Toutefois, le numéro 10 a retrouvé l’entraînement ce week-end, et fait partie des sélectionnés. Seuls Renato Sanches et Nordi Mukiele sont forfaits pour l’occasion. Ce match aller est capital pour le PSG, qui doit dès maintenant faire la différence, et prendre une option pour les quarts. Découvrez ici à quelle heure suivre le match PSG – Bayern Munich de la Ligue des Champions !

PSG – Bayern Munich en direct : à quelle heure suivre le match ?

Vous pouvez regarder le match entre le PSG et le Bayern Munich ce mardi à 21 heures sur la chaîne RMC SPORT 1. Michael Oliver a été désigné pour arbitrer cette rencontre au Parc des Princes. Quant à la prise d’antenne, elle a lieu à 19 heures 30, avec l’émission “Champions Zone”. Jean-Baptiste Boursier présente l’affiche de la soirée, les enjeux et les statistiques. Pour assister à la rencontre en direct, vous pouvez souscrire l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS au prix de 19 euros par mois pendant 6 mois, puis 29 euros par mois, avec un engagement de six mois.

