PSG-Bayern: "Ne pas avoir peur d’être plus offensifs", Danilo envoie un message à ses partenaires

Le PSG s’est incliné face au Bayern Munich, mardi au Parc des Princes, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (0-1). Au terme d’une prestation poussive. De quoi frustrer Danilo Pereira, qui souhaite voir Paris avec visage plus conquérant.

Il est le seul milieu de terrain du PSG à avoir donné satisfaction. Sans être spectaculaire, Danilo Pereira a livré un match solide face au Bayern Munich, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (0-1). Aux côtés d’un Marco Verratti dépassé, le Portugais de 31 ans a tenté de colmater les brèches et de ressortir proprement les ballons. Avec un certain succès, malgré la première période très poussive de son équipe. Son remplacement à un quart d’heure de la fin par Vitinha, alors que Verratti était sous la menace d’une suspension en cas de deuxième avertissement, a d’ailleurs surpris les observateurs.

Après la rencontre, l’ancien capitaine de Porto, a envoyé un message à ses partenaires. Et peut-être aussi à son coach Christophe Galtier. Danilo réclame plus d’audace lors du match retour, dans trois semaines en Bavière, pour arracher une qualification en quarts de finale. "Je pense que c’est possible, a confié le n°15 du PSG sur Canal +. Nous avons une grosse équipe et un beau collectif. Nous ne devons pas avoir peur d’être plus offensifs. Durant les quinze dernières minutes, nous avons été très bien avec Kylian (Mbappé). Nous devons faire plus offensivement pour gagner face à cette équipe du Bayern."

"Bien manger et bien dormir", les recommandations de Mbappé

Un discours dans la lignée de celui tenu par Mbappé. L’attaquant des Bleus a invité ses coéquipiers à "bien manger" et "bien dormir" afin d’être "en bonne santé" pour les retrouvailles à l’Allianz Arena (le 8 mars sur RMC Sport 1). "On n'a perdu que 1-0, il n'y a plus de buts à l'extérieur, si on joue notre football offensif et qu'on les met en difficulté et qu'on marque une fois, c'est égalité, a rappelé le meilleur buteur du Mondial 2022. Après, il faut jouer avec ce qu'on a dans le pantalon pour aller remporter la qualification là-bas".