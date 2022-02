PSG: "C’est un joueur important", Pochettino salue le rôle de Danilo

Le week-end dernier, lors de la victoire du PSG contre Lille (5-1), Danilo a livré une belle performance avec en prime un doublé. Souvent positionné en milieu relayeur, Mauricio Pochettino a expliqué à quel point le Portugais est important dans son système.

Présenté comme un solide milieu défensif à son arrivée au PSG en provenance de Porto en 2020, Danilo Pereira voit son rôle évoluer sous les ordres de Mauricio Pochettino. Depuis quelques semaines, c’est dans la peau d’un milieu relayeur que le Portugais enchaîne les matchs. Et les prestations plutôt convaincantes.

Pour preuve, ses deux buts marqués contre Lille dimanche dernier (5-1) et sa réalisation face à Reims (4-0) fin janvier. En conférence de presse, son coach est revenu sur l’évolution du son jeu: "Quand un milieu comme Danilo marque des buts, cela donne l'impression qu'il est dans un rôle plus offensif. Il a profité de certaines situations pour marquer. C’est un joueur très important, comme d'autres joueurs qui doivent apporter de l'équilibre à l'équipe, dans les transitions et par leur présence physique."

"Un joueur qui apporte au niveau physique"

À l'approche du match contre le Real Madrid mardi en Ligue des champions, (sur RMC Sport à 21h), Danilo a donc vu son coach relever ses progrès. Un bon point pouvant laisser penser que le Portugais sera utilisé dans l’entrejeu des Parisiens. Même si rien n’est encore acté dans ce sens, d’autant que Leandro Paredes a fait son retour à l’entraînement.

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal, Idrissa Gueye pourrait aussi être aligné d’entrée contre les Madrilènes avec Marco Verratti. Ce qui laisserait une place dans l’entrejeu si Pochettino aligne un 4-3-3. S’il joue, Danilo sait ce que son coach attendra de lui: "Dans les tâches défensives il est important. C’est un joueur qui apporte au niveau physique et athlétique. Je suis très content pour lui."