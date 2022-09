PSG: "Ils ne sont pas obligés d'être amis", Juninho analyse la relation Mbappé-Neymar

Pour Juninho, Neymar et Kylian Mbappé doivent faire en sorte d'être "responsables" sur le terrain avec le PSG, même dans le cas où leur entente en-dehors des matchs ne serait pas très bonne.

PSG-Juventus (2-1) a remis en lumière les deux facettes de la relation Mbappé-Neymar. Dans un premier temps, l'attaquant français a chaleureusement célébré son premier but avec le Brésilien, passeur décisif sur l'action. Mais en seconde période, le numéro 10 a été quelque peu échaudé par l'oubli de son partenaire sur une balle évidente de 3-0. De quoi rappeler les événéments de la victoire 5-2 contre Montpellier du mois d'août, avec la bouderie ostensible du champion du monde.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct le PSG en Ligue des champions

"Le plus important, c'est qu'ils soient responsables"

"Ils ne sont pas obligés d'être amis", estime cependant Juninho, présent mercredi soir dans Rothen s'enflamme sur RMC. "C'est vrai que ça donne l'impression sur certaines actions qu'ils ne se voient pas ou font semblant", ajoute-t-il.

>> Les podcasts de Rothen s'enflamme

"Le plus important, c'est qu'ils soient responsables. Cela veut dire: s'entraîner en donnant tout. Et à partir du moment où t'es sur le terrain, c'est là le plus important. Il faut respecter les supporters, le maillot porté. Si l'entraîneur et les dirigeants sont capables de gérer ça et de le faire comprendre aux joueurs, je ne pense pas qu'ils auront des problèmes sur le terrain", tranche l'ancien directeur sportif de l'OL.

"Il a besoin des passeurs"

En ce qui concerne précisement les oublis de Kylian Mbappé, l'ex-milieu de terrain brésilien se demande si l'intéressé... n'est tout simplement pas trop rapide, ce qui explique sa "tête basse" lorsqu'il faudrait prendre l'information. "Est-ce qu'il voit vraiment ses partenaires?", s'interroge-t-il. Ce qui ne l'empêche pas de penser à propos de la fameuse balle de 3-0 contre la Juventus: "Je pense qu'il l'a vu mais qu'il a préféré frapper".

Même si cette action n'a pas empêché la victoire parisienne, gare aux répercussions sur la suite de la relation entre les deux stars. Pour Jérôme Rothen, c'est surtout Kylian Mbappé qui doit faire attention: "Dans tous les cas, avec sa vitesse, il a besoin d'avoir des passeurs hors pair. Il doit améliorer cette relation, rendre la balle quand c'est possible".