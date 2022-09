PSG-Juventus: le raté de Mbappé, qui gâche une balle de 3-0 après avoir oublié Neymar

À la 51e minute du match entre le PSG et la Juve, Kylian Mbappé a manqué le but du 3-0 après un contre express orchestré par Lionel Messi. Un acte qui aura des conséquences peu après, d'autant que Neymar, seul sur le côté gauche, ne demandait qu'à être servi pour conclure...

A-t-on vu les prémices d'une nouvelle polémique entre Neymar et Mbappé ce mardi sur la pelouse du Parc des Princes lors du match de Ligue des champions entre le PSG et la Juventus ? Cette occasion de la 51e minute de jeu a en tout cas déjà suscité bon nombre de réactions parmi les supporters.

Sur une remontée de balle fantastique de Lionel Messi, avec un grand pont de très belle facture, l'Argentin lance l'attaquant français dans la profondeur sur le côté droit. Les yeux rivés sur le ballon, le numéro 7 parisien fonce à grandes enjambées vers les buts de Perrin avant de conclure sa course par une frappe en angle fermée qui fuit le cadre. D'autant plus dommageable que, sur le côté gauche, Neymar appelait le ballon depuis plusieurs secondes et semblait en meilleure position afin de conclure.

Juste avant le but de la Juventus

Dans les secondes suivantes, on aperçoit le Brésilien fixer le Français, les bras désignant ses pieds, avant de repartir dans son camp, la tête baissée, déçue de ne pas avoir été servi par son coéquipier.

Les conséquences seront directes pour les Parisiens puisque sur l'action suivante, la Vieille Dame égalisera sur un corner avec un coup de tête de McKennie (2-1, 53e).