TOUT COMPRENDRE - Le "penaltygate" entre Mbappé et Neymar qui ternit le début de saison canon du PSG

Le carton du PSG contre Montpellier, samedi lors de la 2e journée de Ligue 1 (5-2), a été entaché par un souci entre Kylian Mbappé et Neymar au moment de tirer un penalty. Le Brésilien en a rajouté une couche sur les réseaux après le match. De quoi déplaire à la direction parisienne, qui a recadré ses deux stars dès le lendemain.

Qu'est-ce que ce "penaltygate"?

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une histoire... de penalty. En l’occurrence, l’un de ceux obtenus par le PSG face à Montpellier, samedi au Parc des Princes, lors de la 2e journée de Ligue 1 (5-2). Sur une frappe de Lionel Messi, l’arbitre a sifflé une main d’un défenseur montpelliérain dans la surface à la 43e. Juste avant la mi-temps. Paris menait alors 1-0 et Neymar s’est emparé du ballon pour aller frapper le penalty. Mais Kylian Mbappé, qui en avait raté un quelques instants plus tôt, est venu parler avec le Brésilien. Comme pour l’inviter à le laisser tenter de nouveau sa chance, sans doute dans l’espoir de se rattraper. Le dialogue a duré quelques secondes entre les deux hommes, sans geste d’humeur ni agressivité. Mais avec une gêne assez palpable. Sous les yeux d’un stade circonspect.

Finalement, Mbappé s’est écarté et Neymar a transformé ce fameux penalty, avec sa sérénité habituelle. Le n°10 du PSG (félicité par Mbappé dans la foulée) est l’un des plus performants du monde dans cet exercice. Sa course lente, son regard planté dans celui du gardien et sa capacité à placer le ballon où il veut, jusqu’au dernier moment, en font un tireur particulièrement redoutable. Après la rencontre, la star de 30 ans l’a d’ailleurs rappelé sur les réseaux, en taclant indirectement Mbappé au passage. Neymar a "liké" sur Twitter plusieurs messages d’internautes affirmant qu’il frappait mieux les pénalties que son coéquipier français. De quoi confirmer le malaise entrevu sur le terrain et déclencher ce "penaltygate".

Qui devait tirer ce penalty?

Christophe Galtier a choisi de ne pas établir de hiérarchie pour la saison à venir concernant les tireurs de penalty. Le coach du PSG va décider match après match, en fonction du contexte et de la forme des joueurs. Pour cette affiche contre Montpellier, Galtier avait désigné Mbappé comme tireur n°1 et Neymar en n°2. L’entraîneur de 55 ans l’a lui-même expliqué en conférence de presse. Le buteur des Bleus a donc logiquement frappé le premier penalty de la soirée, mais il l’a raté. Neymar a ensuite décidé de prendre ses responsabilités en se chargeant du deuxième penalty, et il l’a transformé. Reste à savoir s’il était prévu que le Brésilien agisse de la sorte au cas où le Français manquait sa première tentative. Ce n’est pas clair à ce niveau-là.

Comment le PSG a réglé l’affaire?

La direction du club de la capitale n’a pas traîné pour gérer le problème. Dès dimanche, au lendemain du match, l’entraîneur Christophe Galtier et le conseiller sportif Luis Campos ont réuni Neymar et Kylian Mbappé. Pour crever l’abcès sans attendre, de manière juste et pragmatique. Durant cet échange, révélé par Le Parisien et confirmé par RMC Sport, Campos a rappelé aux deux stars que leur comportement ne devait à aucun moment entraver les performances de l’équipe. Et que s’il y avait un désaccord au sujet d’un choix sportif, cela devait se régler en interne. Pas sur la pelouse, devant tout le monde.

Une façon de rappeler à Neymar et Mbappé que le PSG accorde désormais une importance toute particulière à la discipline. Peu importe les egos, les CV et les noms des protagonistes. Neymar a admis que son activité sur les réseaux sociaux pouvait déplaire. Le Brésilien et le Français n’ont pas tenu à surenchérir et l’incident a été clos rapidement. En interne, les champions de France estiment même que c’est une "non-affaire".

Est-ce une première?

Non, ce n’est pas la première fois que deux stars du PSG se disputent un penalty. Le souci s’est présenté en septembre 2017 lors d’un match de championnat face à l’OL (2-0). Et Neymar était déjà dans le coup. A l’époque, le crack brésilien, arrivé durant l’été du FC Barcelone (pour 222 millions d’euros, le transfert le plus cher de l’histoire du foot), s’était chamaillé avec Edinson Cavani. Le buteur uruguayen, désigné comme tireur n°1 par l’entraîneur Unai Emery, avait dû repousser Neymar au moment d’aller tenter sa chance face au gardien. Et il avait manqué sa tentative...

De quoi faire énormément jaser. D’autant que le défenseur brésilien Daniel Alves avait, dans ce même match, enlevé un ballon à Cavani pour le donner à Neymar lors d’un coup-franc obtenu par le PSG. Ce premier "penaltygate" n’avait fait l’objet d’aucun recadrage de la part de la direction. Résultat: l’incident avait laissé des traces et terni la relation entre les deux joueurs impliqués.

Comment s’entendent Mbappé et Neymar?

Ils sont arrivés ensemble à Paris, durant l’été 2017. Neymar était alors l’un des plus grands joueurs de la planète au Barça et Mbappé une étoile montante à Monaco. Et les deux surdoués se sont rapidement entendus, sur et hors du terrain. Avec des grands sourires et une hiérarchie clairement définie, dans laquelle le jeune Mbappé laisse briller le roi Neymar, de six ans son aîné. Mais avec les années, au fur et à mesure de la montée en puissance du Français, les statuts se sont rapprochés. Et la relation a semblé un peu plus fraîche. Elle est toutefois restée cordiale, au moins en apparence, jusqu’aux récents "likes" de Neymar.

Mais les événements du week-end poussent à s’interroger sur les rapports qu’entretiennent actuellement les deux as. La bisbille serait-elle d’ordre purement sportif ou y a-t-il des raisons plus personnelles en toile de fond? Certains ont évoqué la possibilité que Mbappé ait réclamé le départ de Neymar au début de l’été. Que ce soit vrai ou pas, la rumeur a très bien pu affecter l’ancien prodige de Santos, qui n’aurait d'ailleurs pas forcément été retenu par le PSG en cas d’offre satisfaisante d’un autre club.

D’autres soucis à l’horizon?

Officiellement, le "penaltygate" est clos. Jusqu’à la prochaine péripétie. Galtier et Campos, qui ont aussi été embauchés pour remettre de l’ordre dans la maison rouge et bleue, ont agi rapidement pour éteindre la braise. Mais rien ne dit qu’il n’y en aura pas d’autres dans les semaines à venir. Lors des prochaines rencontres, les attitudes de Neymar et Mbappé seront scrutées dans les moindres détails. A voir comment les deux joueurs vont digérer les choses.

Et surtout, que se passera-t-il la prochaine fois que Paris obtiendra un penalty? Sur ce sujet, Galtier va devoir imposer ses choix et clarifier la situation à chaque sortie, pour ne pas laisser de place au doute. En espérant que ses consignes soient respectées, sans bouderie ni rancœur. Même s’ils ne sont pas forcément les meilleurs amis du monde, Neymar et Mbappé sont capables de mettre leur talent au service de l’équipe. Ils l’ont largement prouvé dans le passé. Reste à savoir s’ils en ont toujours envie, l’un et l’autre. Le PSG veut croire que c’est le cas. Ses futurs succès en dépendent certainement.