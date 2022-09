PSG-Juve: les anciens parisiens buteurs contre le PSG, une malédiction toujours d’actualité?

Le PSG va retrouver plusieurs de ses anciens joueurs face à la Juventus, ce mardi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Avec la crainte que l’un d’eux fasse trembler les filets du Parc des Princes? Dans les années 1990-2000, c’était une mauvaise habitude. Depuis l’arrivée des propriétaires qataris, la donne a un peu changé. Mais le danger existe toujours…

Angel Di Maria va manquer son grand retour au Parc des Princes. L’ailier argentin ne fait pas partie du groupe de la Juventus qui va défier le PSG, ce mardi, en ouverture de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Insuffisamment remis de ses douleurs aux adducteurs, il a été laissé au repos pour ce choc du groupe H. Mais le club de la capitale va tout de même croiser la route de plusieurs de ses anciens joueurs. A commencer par Adrien Rabiot, qui devrait avoir droit à un accueil assez hostile. Leandro Paredes, fraîchement prêté à la Vieille Dame, sera aussi de la partie. Tout comme Moise Kean (à priori, sur le banc). De quoi redouter que l’un de ses trois-là fasse trembler les filets?

Depuis plusieurs décennies, Paris est connu pour se faire régulièrement punir par ses ex-pensionnaires. Une réputation qui remonte à la saison 1979-1980. Selon le site histoiredupsg.fr, l’ailier François Brisson (Laval) a été le premier d’une longue liste a marqué contre les Rouge et Bleu après avoir lui-même porté leur maillot. D’autres l’ont imité les années suivantes, à l’image de François M’Pelé (Lens), Jules Bocandé (Nice) ou Bernard Bureau, qui a même scoré cinq fois contre le PSG avec Brest et Lille (record du genre).

Maurice, Cana, Leonardo, Laspalles…

Mais la mauvaise habitude a atteint son paroxysme dans les années 1990-2000. Florian Maurice (OM, Bastia) et Jérôme Leroy (Lens, Rennes, Evian) en ont profité pour marquer à quatre reprises face à Paris. Patrice Loko (Lorient, Troyes) et Bruno Rodriguez (Lens, Guingamp) l’ont fait trois fois. Plusieurs autres, comme Xavier Gravelaine (Strasbourg, OM), Pascal Nouma (Strasbourg, Lens), Lorik Cana (OM), Fabrice Fiorèse (Lorient) ou Gabriel Heinze (OM) ont inscrit deux buts. Il y aussi eu Danijel Ljuboja (Grenoble), Stéphane Dalmat (Sochaux) ou André Luiz (Ajaccio)...

Certains anciens chouchous du Parc des Princes n’ont pas de fait sentiment, comme Leonardo (AC Milan) ou Marco Simone (PSG). Il y a également des joueurs prêtés par le PSG qui ont marqué contre leur employeur, à l’instar de Selim Benachour (Troyes) ou Nicolas Laspalles (Lens). Et d’autres qui n’ont pas laissé un souvenir impérissable dans la ville lumière: Chiguy Lucau (Le Mans), Romain Rocchi (Ajaccio) ou Fabrice Abriel (Lorient).

Coman, symbole ultime de la malédiction

Depuis l’arrivée des propriétaires qataris, la malédiction semble avoir perdu un peu de son pouvoir, même si l’a première saison du "nouveau PSG" a été marquée par un but de Younousse Sankharé avec Dijon en Coupe de la Ligue (novembre 2011) et un de Pierre-Alain Frau avec Caen en Ligue 1 (mars 2012). Les années suivantes ont été nettement plus calmes à ce niveau-là. Mevlut Erding avec Saint-Etienne (décembre 2013 en Coupe de la Ligue) et Mathieu Bodmer avec Nice (avril 2015 en Ligue 1) ont malgré tout perpétué la tradition. Avant que la mauvaise habitude ressurgisse il y a deux ans…

En janvier 2020, Yohan Cabaye a d'abord profité un match de Coupe de la Ligue pour se distinguer face à son ancienne équipe, en Coupe de la Ligue. Et sept mois plus tard, Kingsley Coman a brisé les rêves de son club formateur en marquant l'unique but de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, le 23 août à Lisbonne (1-0). Une tête croisée comme symbole ultime de ce mauvais sort...

Nkunku, le dernier en date

Dans la foulée, Christopher Nkunku en a fait de même avec Leipzig en phase de poules, de C1, quelques semaines avant Yacine Adli avec Bordeaux en championnat. En avril 2021, Eric-Maxim Choupo Moting a fait trembler le PSG avec le Bayern Munich en marquant à l’aller et au retour en quart de finale de la C1. L’été dernier, c’est Kevin Gameiro qui s’est rappelé aux bons souvenirs des Parisiens avec Strasbourg en Ligue 1. Avant que Nkunku ne plante à nouveau avec Leipzig en LDC en novembre. Dix mois plus tard, l'international français reste le dernier à l’avoir fait. Face à la Juventus, les hommes de Christophe Galtier vont tenter de museler ses éventuels successeurs...

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour voir PSG-Juventus en Ligue des champions