PSG – Maccabi Haïfa : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ce mardi ?

Pour cette cinquième journée de Ligue des Champions, le PSG reçoit le Maccabi Haïfa. C’est l’occasion pour les Parisiens de conforter leur place de numéro un. Dans ces lignes, découvrez à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – Maccabi Haïfa ce mardi !

Depuis la victoire en match aller contre le Maccabi Haïfa (1-3), le PSG se maintient en tête du classement. Toutefois, le Benfica talonne les hommes de Christophe Galtier.

Ce match retour est donc capital pour les coéquipiers de Mbappé pour se maintenir en première place du groupe H. En face, le Maccabi Haïfa est dernier avec 3 points et une victoire, face à la Juventus (2-0). Ex aequo avec les Italiens, le Maccabi Haïfa vise encore une qualification en Ligue Europa. Dans ces lignes, découvrez à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – Maccabi Haïfa ce mardi !

Regardez le match PSG – Maccabi Haïfa à l’occasion de la Ligue des Champions !

Ce mardi 25 octobre à 21 heures, la chaîne RMC SPORT 1 diffuse en direct le match PSG – Maccabi Haïfa. Vous retrouvez l’intégralité de la Ligue des Champions en souscrivant l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS avec engagement 12 mois, au prix de 29 euros par mois. Chaque mardi et mercredi, les chaînes RMC SPORT retransmettent en direct les rencontres des équipes françaises, le PSG et l’OM. Vous pouvez assister aux autres duels sur les chaînes beIN SPORTS. D’autre part, avant les rencontres, les experts RMC Sport vous font part de leurs pronostics et des statistiques, mais aussi des résultats des autres matchs. Puis, une fois la rencontre terminée, ils reprennent l’antenne pour analyser les résultats avec vous. RMC Sport, c’est aussi des sports de combat ! En effet, vous accédez toute l’année aux plus belles compétitions de MMA et de boxe. Enfin, regardez tous les programmes RMC Sport sur le support de votre choix, en direct ou en replay.

