PSG: Neymar a promis de "tout donner" pour remporter la Ligue des champions

Après avoir reçu le Samba d’or 2022 au début du mois, en tant que meilleur joueur brésilien évoluant à l’étranger, Neymar s’est confié au média Sambafoot. L’occasion pour le n°10 du PSG d’afficher ses ambitions en Ligue des champions.

Il a reçu le trophée pour la sixième fois de sa carrière. La troisième consécutive. Au début du mois, Neymar a été élu Samba d’or 2022. Une distinction récompensant le meilleur joueur brésilien évoluant à l’étranger. A cette occasion, le n°10 du PSG s’est confiée au média Sambafoot. Le joueur de 31 ans a notamment parlé de ses ambitions avec le club de la capitale lors d’une interview enregistrée avant sa blessure face à Lille, dimanche, lors de la 24e journée de Ligue 1 (4-3).

A la question "le PSG peut-il gagner la Ligue des champions?", Neymar a répondu: "Nous voulons tous gagner. C’est pourquoi je n’utiliserai pas le verbe "pouvoir", car cela peut donner l’impression que c’est facile et ce n’est pas le cas. Les plus grands clubs et les plus grands athlètes du monde jouent en Ligue des champions (…) Ce que je peux garantir, c’est que nous donnerons tout dans toutes les compétitions que nous disputons et nous espérons les remporter toutes et remporter ce titre. Je peux dire qu’il n’y aura jamais de manque d’engagement."

Une entorse de la cheville droite

Victime d’une entorse à la cheville droite face au Losc, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao (à égalité avec Pelé) a été évacué sur civière en début de seconde période. Dans la foulée, il a passé une IRM qui a permis d’écarter l’hypothèse d’une fracture. Un nouveau bilan ligamentaire doit être effectué ce mardi.

En attendant, il devrait probablement être forfait pour le déplacement à Marseille dimanche lors du choc de la 25e journée de L1 (20h45). A voir s’il peut se rétablir d’ici le 8 mars et le 8e de finale retour de Ligue des champions dans l’antre du Bayern Munich (21h sur RMC Sport 1). Après avoir été battus 1-0 au Parc des Princes, les Parisiens devront l’emporter à l’Allianz Arena pour espérer se qualifier.